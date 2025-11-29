Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jérémy Doku is weer een ervaring rijker bij Man City. Ploegmaats Foden en Haaland gingen met de meeste aandacht lopen, om uiteenlopende redenen.

Manchester City kreeg in het Etihad laagvlieger Leeds United op bezoek. Er was amper afgetrapt op Phil Foden had er al 1-0 van gemaakt. Na de 2-0 van Gvardiol leek City al snel op rozen te zitten. Later in de wedstrijd ging het licht echter even uit bij de Kroatische verdediger: hij beging een waanzinnige tackle in het eigen strafschopgebied. 

Jammer genoeg voor hem had Leeds dan al gemilderd via Calvert-Lewin. Nmecha (ex-Anderlecht) kreeg de strafschop niet voorbij Donnarumma, maar de herneming wel: alles dus te herdoen. Een weergaloze Foden moest de meubelen redden voor Man City. Dat deed hij door na in het begin ook helemaal in het slot te scoren: eindstand 3-2.

Guardiola lyrisch over Foden

Jérémy Doku werd in de 96ste minuut nog naar de kant gehaald om tijd te winnen. De superlatieven moet hij voor een keertje aan zijn ploegmaat laten. "Hij speelt opnieuw op zijn beste niveau", zei Guardiola na afloop van de partij over Foden. "Het is niet alleen vandaag dat hij dit brengt. Hij speelt al verschillende wedstrijden op dit niveau."

Het was niet de meest efficiënte prestatie van Doku, maar een andere City-speler kwam in het vizier van Pep Guardiola: Erling Haaland. De Noor had pas helemaal een mindere dag. In een geanimeerde discussie vlak na het laatste fluitsignaal bleef Guardiola hem maar duidelijk maken wat hij allemaal beter had kunnen of moeten doen.

Gelukkig is er geen echt probleem ontstaan tussen coach en speler: ze besloten dit opmerkelijke intermezzo met een knuffel. Guardiola staat wel bekend om zijn opvallende gesprekken na afloop van een wedstrijd, soms zelfs met spelers van de tegenstander. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Leeds United
Jérémy Doku

Meer nieuws

Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen Reactie

Afgekeurd doelpunt was dé cruciale fase in #ZWACER: dit hebben spelers én coach te vertellen

23:30
Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

Club Brugge heeft andere keuze overwogen na vertrek van Mannaert: "Streelde mijn ego"

22:30
🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

🎥 KV Kortrijk leidersplaats ontzegd door parel, maar ook Beerschot-kritiek tegen DAZN op DAZN blijft bij

22:00
Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

Deze Belgische toptrainer voorspelt het nu al: "Kompany zal ons allemaal overtreffen"

21:40
🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

🎥 JPL-coach weer niet te spreken over scheidsrechterlijke beslissingen: geef ook uw mening over deze penalty

21:20
Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden?

21:00
1
Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

Veel water, weinig golven: Zulte Waregem en Cercle Brugge serveren erg lauwe koffie

20:09
KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

KAA Gent-trainer Ivan Leko laat alarmsignaal niet los: "We zijn aan het afzien, en we zullen nog afzien"

20:30
Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

Pocognoli en Clement stunten: Belgische trainers schitteren in het buitenland

20:00
Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i

19:30
5
Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

Vincent Kompany komt met Bayern met de schrik vrij tegen Alexander Blessin en heeft er dit over te zeggen

19:00
'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

'Club Brugge en Anderlecht strijden mee om talent van Borussia Dortmund'

18:30
Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

Dender kan dan toch geen zes op zes pakken, Westerlo liet enorme kansen liggen en ontsnapt nog

17:55
'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

'Napoli wil Vincent Kompany en Bayern beroven van meubelstuk'

18:00
Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag Reactie

Waarom het wel lukt in Europa en niet in de competitie? Fink lacht groen bij lastige vraag

17:09
1
Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau" Interview

Euvrard ziet Standard-speler teleurstellen tegen KVM: "Hij was niet op niveau"

17:30
Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

Licht aan het einde van de tunnel voor Orel Mangala: middenvelder opnieuw klaar voor de strijd

17:00
Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd" Interview

Euvrard ontdekt nieuwe sterkte van Standard: "Ik heb de spelers daarvoor gefeliciteerd"

16:30
Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

Bayern en Kompany meteen op achterstand door ex-speler Standard!

16:00
Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

Hét grote toptalent (13) van Anderlecht: "Hij ademt voetbal"

16:15
6
Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

Smaakmaker van Union waarschuwt Anderlecht: "Dat willen we zo houden"

15:30
Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

Benito Raman trekt pijnlijke conclusie na verlies KV Mechelen tegen Standard: "Staat in top drie"

15:15
2
Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

Club Brugge panikeert niet na tegenvallende transfer: "We wisten dat hij geen afgewerkt product is"

15:00
Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

Niet Jean, maar wel twee zonen Kindermans vanavond tegenover elkaar: "Zijn hart is te paars"

14:45
Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx Interview

Blessuregolf bij Standard: Euvrard geeft cruciale update over Daan Dierckx

14:30
Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

Japanners OH Leuven passen zich aan, maar... de konbini's worden gemist

14:15
Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

Roberto De Zerbi doet stevige uitspraak over Arthur Vermeeren

14:00
Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

Zware kritiek voor bestuur van Cercle Brugge: "Ik vind dat een gebrek aan respect"

13:15
Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor" Interview

Matchwinnaar Ayensa stuurt duidelijke boodschap naar Euvrard: "Ik heb er de kwaliteiten voor"

13:30
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden

12:45
Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

Mislukte Anderlecht-transfer weet het zeker : "Brian Riemer heeft me niet genoeg tijd gegeven"

13:00
🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

🎥 FIFA, DAZN, Tzolis, Jackers, ... : 'FC De Kampioenen' haalt iedereen door de mangel

12:30
1
Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

Beerschot-trainer Messoudi heeft grote lof voor een aantal van zijn spelers: "Dat doet me plezier"

12:15
'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

'Anderlecht gaat strijd aan met diverse clubs voor jonge Zuid-Amerikaanse WK-ganger'

12:00
Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

Filip Joos heel streng voor Belgische topclub: "En hij maakt elke match een foutje"

11:20
1
Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

Congo of België? Dynastie met drie Anderlecht-toppers heeft keuze gemaakt: "Mannaert stuurde al"

11:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 13
Manchester City Manchester City 3-2 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 3-1 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 3-2 Bournemouth Bournemouth
Everton Everton 1-4 Newcastle United Newcastle United
Tottenham Tottenham 1-2 Fulham Fulham
Crystal Palace Crystal Palace 30/11 Manchester United Manchester United
Nottingham Forest Nottingham Forest 30/11 Brighton Brighton
Aston Villa Aston Villa 30/11 Wolverhampton Wolverhampton
West Ham Utd West Ham Utd 30/11 Liverpool FC Liverpool FC
Chelsea Chelsea 30/11 Arsenal Arsenal

Nieuwste reacties

pief pief over Sterke man Club Brugge is formeel over uitgaande wintertransfer: "We zoeken een oplossing voor hem, ja" Jimmmmm Jimmmmm over Genk-goudhaantje Karetsas imponeert in Europa: komt er speciaal plan om hem tegen te houden? w-b forever w-b forever over Uitsluitsel is gegeven: DAZN komt met heel groot nieuws voor de voetbalfans Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Hét grote toptalent van Anderlecht: "Hij ademt voetbal" azizi azizi over 🎥 "Gefrustreerd": Vanderbiest en KV Mechelen hebben nog geen oplossing voor de grote pijnpunten patje teppers patje teppers over Zulte Waregem - Cercle Brugge: 1-1 Johnnie Walker Johnnie Walker over Gaat Club Brugge op zoek naar een extra spits? Sleutelpion zet de puntjes op de i Jeroentanesy Jeroentanesy over KAA Gent - STVV: - Jeroentanesy Jeroentanesy over KRC Genk - OH Leuven: - Jeroentanesy Jeroentanesy over Charleroi - La Louvière: 0-0 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved