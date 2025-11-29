Jérémy Doku niet geprezen zoals Foden, maar ook niet de mantel uitgeveegd zoals Haaland door Guardiola

Jérémy Doku is weer een ervaring rijker bij Man City. Ploegmaats Foden en Haaland gingen met de meeste aandacht lopen, om uiteenlopende redenen.

Manchester City kreeg in het Etihad laagvlieger Leeds United op bezoek. Er was amper afgetrapt op Phil Foden had er al 1-0 van gemaakt. Na de 2-0 van Gvardiol leek City al snel op rozen te zitten. Later in de wedstrijd ging het licht echter even uit bij de Kroatische verdediger: hij beging een waanzinnige tackle in het eigen strafschopgebied.

Jammer genoeg voor hem had Leeds dan al gemilderd via Calvert-Lewin. Nmecha (ex-Anderlecht) kreeg de strafschop niet voorbij Donnarumma, maar de herneming wel: alles dus te herdoen. Een weergaloze Foden moest de meubelen redden voor Man City. Dat deed hij door na in het begin ook helemaal in het slot te scoren: eindstand 3-2.

Guardiola lyrisch over Foden

Jérémy Doku werd in de 96ste minuut nog naar de kant gehaald om tijd te winnen. De superlatieven moet hij voor een keertje aan zijn ploegmaat laten. "Hij speelt opnieuw op zijn beste niveau", zei Guardiola na afloop van de partij over Foden. "Het is niet alleen vandaag dat hij dit brengt. Hij speelt al verschillende wedstrijden op dit niveau."

Het was niet de meest efficiënte prestatie van Doku, maar een andere City-speler kwam in het vizier van Pep Guardiola: Erling Haaland. De Noor had pas helemaal een mindere dag. In een geanimeerde discussie vlak na het laatste fluitsignaal bleef Guardiola hem maar duidelijk maken wat hij allemaal beter had kunnen of moeten doen.

Erling Haaland got an earful from his manager at full-time 🗣️



What do you think of Pep Guardiola's post-match interactions with his and opposition players? pic.twitter.com/LqrzATHFhC — عالم الرياضه (@alhjaj_abw10188) November 29, 2025

Gelukkig is er geen echt probleem ontstaan tussen coach en speler: ze besloten dit opmerkelijke intermezzo met een knuffel. Guardiola staat wel bekend om zijn opvallende gesprekken na afloop van een wedstrijd, soms zelfs met spelers van de tegenstander.