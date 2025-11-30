Deze ex-club vindt het verschrikkelijk: "Topfitte Vanheusden zou in basis staan bij nationale ploeg"

Inmiddels weten we dat de carrière van Zinho Vanheusden definitief voorbij is. Bij één van zijn ex-clubs vonden ze het verschrikkelijk om dat nieuws te vernemen.

Vanheusden zal vooral gelinkt worden aan zijn wedstrijden in het shirt van Standard, maar KV Mechelen heeft hem ook nog een kans gegeven in het seizoen 2024-2025 om zijn loopbaan te herlanceren. Het was hem helaas niet gegund. "Het is heel spijtig voor die jongen", leeft KV-trainer Fred Vanderbiest mee met Vanheusden. "Het is een jongen die heel veel kwaliteiten had."

Anderzijds komt het einde van de loopbaan van Vanheusden ook niet als een totale verrassing voor wie zijn traject gevolgd heeft. "Het stond een beetje in de sterren geschreven. Als je twee of drie keer zo'n zware blessures. Als je dat meemaakt aan de rug en aan de knie, dan reageert het lichaam totaal verkeerd. Hij heeft er alles aan gedaan."

Vanheusden deed er telkens alles aan

Met zijn werkethiek was alleszins niets mis, verzekert Vanderbiest. "Hij was hier slechts voor een korte periode, maar ook hier heeft hij er alles aan gedaan om in heel moeilijke omstandigheden toch maar fit te geraken. Het moet een verschrikkelijke beslissing zijn. Als je van uw hobby uw beroep kunt maken en dat dan abrupt moet beëindigen op die leeftijd, moet dat verschrikkelijk zijn."

Het heeft Vanderbiest echt wel aangegrepen toen hij het hoorde. "Natuurlijk denk je daar even aan als je dat hoort. Je vraagt je af: had het misschien anders gekund voor hem? Misschien wel. Als er één iemand zich honderd procent gaf om toch maar op bepaalde manieren fit te geraken, dan was hij het. Het is heel spijtig dat zo'n jongen op die manier moet stoppen. Ook voor het Belgisch voetbal en de nationale ploeg."

Vanheusden zonder blessures nu nog Rode Duivel

Op zijn 26ste zou hij nu eigenlijk juist mooie momenten bij de Rode Duivels moeten kunnen meemaken. "Een topfitte Vanheusden zou centraal achteraan in de basis staan bij de nationale ploeg", aldus Vanderbiest. Vanheusden kondigde ruim een week geleden het einde van zijn carrière aan.