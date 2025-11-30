🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League: zware blessure gaat door merg en been

Vanmiddag werden de laatste wedstrijden afgewerkt van de 15de speeldag in de Challenger Pro League. Er stonden nog twee affiches op de agenda.

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van de twee wedstrijden die om 16 uur gespeeld werden in de Belgische tweede klasse. Een overzicht.

Jong Genk – Olympique Charleroi 3-4

Op aangeven van Niklo Dailly kon Toshio Lake de bezoekers vlak na het kwartier op voorsprong brengen. Via doelpunten van Beniangba en Bibout stelde Jong Genk rond het half uur orde op zaken (2-1).

Vlak voor de rust raakte Beyissa zwaar geblesseerd (zie beelden hieronder). Het was meteen duidelijk dat hij zijn voet brak. Voor sommige spelers werd het eventjes te veel allemaal. Op een draagberrie werd de speler kermend van de pijn afgevoerd.

Meteen bij de herneming zorgde Camara voor de veilige 3-1-voorsprong voor Jong Genk, maar nog voor het uur kon Victor Corneille milderen tot 3-2 met een schot van dichtbij uit een corner. Op aangeven van Rayan Berberi maakte Dailly er een kwartier voor tijd 3-3 van. Medfai zorgde in blessuretijd zelfs nog voor de 3-4.

Seraing – Club NXT 1-0

Al na 6 minuten kwam de thuisploeg op voorsprong. Het was Edouard Soumah-Abbad die met een trap in de linkerbenedenhoek voor het eerste doelpunt zorgde. Die stand bleef ook bij de rust op het scorebord staan. Veel uitgesproken kansen waren er niet na de pauze, waardoor de score niet meer veranderde.

KV Kortrijk greep zaterdagavond nog naast de leidersplaats in de Challenger Pro League. Die eer blijft voorlopig nog altijd voor SK Beveren, met een puntje meer dan de West-Vlamingen. Beerschot is derde op drie punten.

