🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze
Ajax heeft een eerste conclusie getrokken over de vuurwerkstaking tijdens de wedstrijd tegen FC Groningen. De club maakte dit bekend in een tweede statement van algemeen directeur Menno Geelen.

Het incident staat niet op zichzelf. Begin november kwam het ook mis tijdens de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen, toen massaal fakkels werden afgestoken. Die wedstrijd kon wel gewoon uitgespeeld worden. De uitgestelde wedstrijd Ajax - Groningen wordt dinsdag ingehaald, met Bas Nijhuis opnieuw als scheidsrechter.

Na het duel met Heerenveen had Ajax de beveiliging al aangescherpt. Er werden extra maatregelen genomen, zoals inzet van vuurwerkhonden en intensievere fouilleringen, om herhaling te voorkomen.

Grote groep het stadion zonder ticket binnengekomen

Toch bleken die maatregelen onvoldoende. Ajax vermoedt dat een grote groep personen zonder ticket het stadion is binnengedrongen. Volgens Geelen is mogelijk een nooduitgang van binnenuit met geweld geforceerd.

De groep die naar binnen kwam, had naar verluidt veel vuurwerk bij zich. Dit leidde tot de staking van de wedstrijd tegen Groningen. De club probeert verder te onderzoeken hoe het is kunnen ontaarden..

Straf voor F-side

Ajax werkt er nu aan om te achterhalen wie verantwoordelijk is en hoe het incident kon gebeuren. Het doel is passende maatregelen te nemen om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Als reactie op de wanordelijkheden wordt de harde kern van Ajax bestraft. Voor de Klassieker tegen Feyenoord op zondag 14 december blijft de F-Side, rijen 125 tot en met 129, leeg. Daarnaast vindt de laatste training voor het duel besloten plaats.

Ajax
FC Groningen

