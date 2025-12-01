🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De wedstrijd tussen Ajax Amsterdam en Groningen werd zondag vroegtijdig afgefloten. De supporters van de thuisploeg zetten de boel in lichterlaaie. De club veroordeelde de actie van de supporters.

Ajax - Groningen was nog maar pas begonnen, of het liep al helemaal uit de klooien. De supporters van de thuisploeg kwamen met een stevig statement en zorgden er zo voor dat de wedstrijd niet kon worden uitgespeeld.

De wedstrijd zal op dinsdag verder worden gespeeld. Ajax heeft ondertussen in een vlammend statement laten weten wat ze van de zaak denken.

Ajax spreekt over een schandalige actie

"Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd. Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel."

"Wij nemen nadrukkelijk afstand van dit wangedrag. Vuurwerk hoort niet in het stadion. De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging, als bij de instroom van de toeschouwers."

"Daarnaast zijn nog andere preventieve maatregelen genomen. Desondanks hebben we daarmee deze situatie niet weten te voorkomen. We gaan uiteraard de camerabeelden bestuderen om proberen daders op te sporen en daarnaast op andere manieren onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Als dat leidt tot identificatie van daders, dan zullen we passende maatregelen nemen."

@espnnl Financieel Directeur Shashi Baboeram Panday komt met reactie vanuit Ajax 🗣️ #ajax #groningen #staking ♬ origineel geluid - ESPN NL
2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
FC Groningen

Meer nieuws

Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

09:30
Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel" Reactie

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

09:15
Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

08:40
4
Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

08:20
Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

08:00
9
Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

07:40
🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

07:20
1
"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt" Opinie

"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt"

06:40
"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

07:00
Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

06:00
Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

06:20
Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

05:30
Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

23:30
Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

22:40
📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

23:00
David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Reactie

David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging"

22:20
4
Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

21:56
3
Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel Reactie

Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel

21:47
7
Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst Reactie

Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst

21:38
"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

22:00
📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel De derde helft

📷 "Bodem bereikt": Thomas Meunier doet zijn zegje over... kerststal in Brussel

21:50
5
STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

STVV doet gouden zaak na tien dolle minuten in Gent

21:13
En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge

21:00
11
Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken De derde helft

Toby Alderweireld is resoluut en wil de fout van zijn vader niet maken

21:20
Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

Anderlecht doet dé zaak van het weekend: zowaar op intensiteit, wilskracht én karakter voorbij Union

20:29
🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

🎥 De Ketelaere met de assist... maar het is een ex-speler uit de JPL die à la Dries Mertens scoort

20:30
🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

🎥 Een duel tussen Rode Duivels: Maxim De Cuyper scoort tegen Matz Sels en laat Brighton stijgen

20:00
Ivan Leko scherp: "Minder praten en harder werken, het was niet tegen Barcelona"

Ivan Leko scherp: "Minder praten en harder werken, het was niet tegen Barcelona"

00:00
Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

19:50
1
Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone Reactie

Heymans met bebloede voet maar vol vertrouwen richting mixed zone

19:35
Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Reactie

Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven

19:13
1
📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

📷 'Eerste onderhandelingen over Stassin achter de rug: gecompliceerd én concurrentie'

19:00
Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

Aad De Mos zegt waar het op staat over Nathan De Cat en maakt opvallende vergelijking

19:30
2
Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel" Reactie

Thorsten Fink herleeft opnieuw bij Genk: "Eerste keer dit seizoen dat ik dit voel"

19:00
Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen Reactie

Antwerp pakt eerste uitzege op Club Brugge: Haroun verklaart waarom hij dat zag aankomen

18:15
2
"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

"Het klikte niet meer": Mathias Delorge resoluut over situatie bij KAA Gent

18:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 14
Zwolle Zwolle 2-1 Heerenveen Heerenveen
Excelsior Excelsior 1-0 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 Heracles Heracles
NEC NEC 3-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
PSV PSV 3-0 FC Volendam FC Volendam
Telstar Telstar 1-2 Feyenoord Feyenoord
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2-2 Utrecht Utrecht
FC Twente FC Twente 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Ajax Ajax Geannuleerd FC Groningen FC Groningen

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen Philipdesmet Philipdesmet over Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?" Nelvafrel Nelvafrel over 🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt uit in LaLiga Walter Baseggio Walter Baseggio over Anderlecht - Union SG: 1-0 Stefaan_82 Stefaan_82 over En nu? Nicky Hayen staat bijna op punt... dat Carl Hoefkens zijn kop kostte bij Club Brugge Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Mignolet gewisseld aan de rust en Tzolis speelde met breukje: Hayen geeft meer uitleg Nelvafrel Nelvafrel over Wesley Sonck maakt zich bijzonder druk in spelers KAA Gent: "Denk toch eens twee seconden na" Walter Baseggio Walter Baseggio over David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Essevee for ever Essevee for ever over Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..." We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved