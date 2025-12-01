🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

De wedstrijd tussen Ajax Amsterdam en Groningen werd zondag vroegtijdig afgefloten. De supporters van de thuisploeg zetten de boel in lichterlaaie. De club veroordeelde de actie van de supporters.

Ajax - Groningen was nog maar pas begonnen, of het liep al helemaal uit de klooien. De supporters van de thuisploeg kwamen met een stevig statement en zorgden er zo voor dat de wedstrijd niet kon worden uitgespeeld.

De wedstrijd zal op dinsdag verder worden gespeeld. Ajax heeft ondertussen in een vlammend statement laten weten wat ze van de zaak denken.

Ajax spreekt over een schandalige actie

"Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd. Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel."

Ajax vindt het ronduit schandalig wat vanavond in het stadion is gebeurd. Wij bieden onze excuses aan, aan eenieder die hierdoor op welke wijze dan ook gedupeerd is. De veiligheid van toeschouwers en spelers is in gevaar gebracht. Dat is onacceptabel. Wij nemen nadrukkelijk… pic.twitter.com/G57vimgQy3 — AFC Ajax (@AFCAjax) November 30, 2025

"Wij nemen nadrukkelijk afstand van dit wangedrag. Vuurwerk hoort niet in het stadion. De toeschouwers die in het bewuste deel van het stadion waren, zijn gefouilleerd. Ook zijn honden ingezet om vuurwerk op te sporen, zowel in het stadion voordat het openging, als bij de instroom van de toeschouwers."

"Daarnaast zijn nog andere preventieve maatregelen genomen. Desondanks hebben we daarmee deze situatie niet weten te voorkomen. We gaan uiteraard de camerabeelden bestuderen om proberen daders op te sporen en daarnaast op andere manieren onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Als dat leidt tot identificatie van daders, dan zullen we passende maatregelen nemen."