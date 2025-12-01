Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

Cercle Brugge speelde dit weekend 1-1 gelijk op het veld van Zulte Waregem. De Vereniging blijft daardoor op de voorlaatste plaats in het klassement. Voor de volgende wedstrijd, tegen Standard, kan Cercle geen beroep doen op een sterkhouder.

Cercle blijft in de onderste regionen vertoeven van de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen hoopten op bezoek bij Essevee drie punten te pakken, maar dat lukte dus niet.

Tanghe zette de thuisploeg net voor het halfuur op voorsprong vanaf de strafschopstip. We gingen rusten met een voorsprong voor de thuisploeg, maar die werd na de pauze meteen uitgewist door Utkus. Meteen ook de eindstand.

Cercle zonder sterkhouder tegen Standard

Cercle voorkomt zo een nul op twaalf, maar schiet verder niet veel op met een punt. De kloof met OH Leuven, de veertiende in de stand, blijft twee punten. Het verschil met rode lantaarn Dender is vier punten.

Op de volgende speeldag van de JPL ontvangt Cercle Standard in het eigen Jan Breydelstadion. Dat zal zonder Hannes Van Der Bruggen zijn, want die pakte tegen Zulte Waregem in de tweede helft zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Hij is daardoor geschorst.

Van Der Bruggen is de aanvoerder van Groen-Zwart en een belangrijke pion. Hij kwam al vijftien keer in actie voor Cercle in de competitie, maar wist nog niet te scoren. Ook tegen Standard zal dat dus niet gebeuren.