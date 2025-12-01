Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard

Lorenz Lomme
| Reageer
Cercle Brugge moet het zonder sterkhouder doen tegen Standard
Foto: © photonews
Word fan van Cercle Brugge! 622

Cercle Brugge speelde dit weekend 1-1 gelijk op het veld van Zulte Waregem. De Vereniging blijft daardoor op de voorlaatste plaats in het klassement. Voor de volgende wedstrijd, tegen Standard, kan Cercle geen beroep doen op een sterkhouder.

Cercle blijft in de onderste regionen vertoeven van de Jupiler Pro League. De West-Vlamingen hoopten op bezoek bij Essevee drie punten te pakken, maar dat lukte dus niet.

Tanghe zette de thuisploeg net voor het halfuur op voorsprong vanaf de strafschopstip. We gingen rusten met een voorsprong voor de thuisploeg, maar die werd na de pauze meteen uitgewist door Utkus. Meteen ook de eindstand.

Cercle zonder sterkhouder tegen Standard

Cercle voorkomt zo een nul op twaalf, maar schiet verder niet veel op met een punt. De kloof met OH Leuven, de veertiende in de stand, blijft twee punten. Het verschil met rode lantaarn Dender is vier punten.

Op de volgende speeldag van de JPL ontvangt Cercle Standard in het eigen Jan Breydelstadion. Dat zal zonder Hannes Van Der Bruggen zijn, want die pakte tegen Zulte Waregem in de tweede helft zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Hij is daardoor geschorst.

Van Der Bruggen is de aanvoerder van Groen-Zwart en een belangrijke pion. Hij kwam al vijftien keer in actie voor Cercle in de competitie, maar wist nog niet te scoren. Ook tegen Standard zal dat dus niet gebeuren.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Cercle Brugge
Hannes Van der Bruggen

Meer nieuws

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman

13:30
1
Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

Michiel Jonckheere baalt na mislopen koppositie met Kortrijk: "Dat is onverklaarbaar"

13:15
Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

Anderlecht speelt dan toch Europees dit seizoen dankzij... Club Brugge

13:00
Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

Veel lof voor Anderlecht en vooral Hasi, ondanks hele tweede helft in de verdediging: "Is ook een kwaliteit"

12:41
Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

Peter Vandenbempt laat zich uit over RSC Anderlecht

12:00
Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

Sporteconoom laat een bom vallen over de toekomst van het Belgisch voetbal

11:40
'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

'Marc Wilmots mikt hoog met miljoenentransfer voor Standard'

12:20
Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..."

11:20
1
RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

RWDM-fans misnoegd na nieuwe nederlaag: "We hebben ze in de steek gelaten"

11:50
Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Dan is het écht crisis"

10:30
6
🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

🎥 Verschrikkelijke beelden: verdediger Olympic Charleroi loopt horrorblessure op tegen Jong Genk

11:10
'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent'

11:00
7
Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

Er moet Marc Degryse iets van het hart over RSC Anderlecht: "Nog één keer en dan ..."

10:00
KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

KV Diksmuide Oostende zet clubicoon fraai in de bloemetjes

10:45
Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel" Reactie

Anderlecht-uitblinker bedankt Besnik Hasi: "Dat betekent veel"

09:15
Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?"

09:30
2
Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?"

08:40
10
Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

Topschutter JPL trapt zelfs strafschop niet en wordt na uur gewisseld: dit is er aan de hand

06:00
Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

Ariel Jacobs verrast: "Ik heb geen goede wedstrijd van Romelu Lukaku bij de jeugd gezien"

08:20
🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen

09:00
3
Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan

08:00
21
"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt" Opinie

"KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt"

06:40
1
"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

"I don't care anymore": Aleksandar Stankovic zegt wat hem en zijn broers altijd achtervolgde

07:00
Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

Man met stevig verleden in België neemt ontslag als bondscoach, ook al is het WK nabij

07:40
📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

📷 Amper 29, maar ex-speler van Cercle Brugge gaat aan de slag in vierde klasse

23:00
🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

🎥 En of hij terug is: Thibaut Courtois pakt op deze manier uit in LaLiga

07:20
3
Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

Anderlecht-spelers gingen tot het gaatje, maar focus verschoof direct: "Ik ben kapot!"

05:30
Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

Gouden zet: Yves Vanderhaeghe schrikt zelf van wat hij doet bij Francs Borains

06:20
Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

Mag Amando Lapage geloven in een basisplek tegen RSC Anderlecht?

23:30
Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

Waarom speelde Enrick Llansana ineens met een masker? Anderlecht-ploegmaat bezorgde hem dat

22:40
David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging" Reactie

David Hubert spaart zijn ploeg niet en heeft toch wel een probleem met één van hen: "Dat is de uitdaging"

22:20
6
Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten"

21:56
5
Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

Coach en kapitein eerlijk na puntendeling Zulte Waregem: "Over de gehele lijn ..."

19:50
1
Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel Reactie

Van invaller tot sleutelspeler: Karetsas duwt Steuckers uit de ploeg en pikt zijn titel

21:47
7
Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst Reactie

Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst

21:38
"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

"Zo creëer je dat": Noah Mbamba is heel erg duidelijk over de scheidsrechter in duel met Westerlo

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 0-0 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 0-1 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 2-1 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-2 STVV STVV

Nieuwste reacties

Shooters Shooters over Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?" Jerre76 Jerre76 over Iedereen vol lof voor één man: "Wie - buiten Vanaken - houdt bal beter bij dan hem?" Piereke. Piereke. over Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman MALYNWA MALYNWA over 'KV Mechelen slaat nu al transferslag ... bij grote concurrent' GregoG GregoG over Komt het nog goed met Antwerp? Dit moet de reddende factor worden DKMA DKMA over Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Crisis loert om de hoek" aangespoelde aangespoelde over "KV Mechelen-speler lijkt onmisbaar, maar algemeen probleem geen nieuwigheid en dat heeft ook een lichtpunt" Mike59 Mike59 over 'Deze club laat er geen gras over groeien: dit bedrag voor Nathan De Cat bij transfer in januari' Erwin Wille Erwin Wille over Gent-speler streng na nederlaag tegen STVV: "Dat is kinderlijk, moeten hierover praten" Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Is RSC Anderlecht nu écht een titelkandidaat? Philippe Albert laat er geen twijfel over bestaan Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved