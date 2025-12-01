Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet)

De Rode Duivels worden door de nieuwste voorspellingen van het datasportbureau Opta niet bij de grote favorieten gerekend voor het WK 2026. Met een kans van slechts 1,9 procent op de wereldtitel staan België en coach Rudi Garcia ver achter de favorieten.

In vergelijking staat Spanje bovenaan met 17 procent kans, gevolgd door Frankrijk (14,1 procent) en Engeland (11,8 procent). Ook Argentinië en Brazilië worden als grotere bedreigingen gezien, ondanks de moeilijke kwalificatiecampagne van de Braziliaanse ploeg.

De mindere verwachtingen zijn een harde reality check voor België. Na een teleurstellend WK 2022 in Qatar, waar de Duivels al in de groepsfase sneuvelden, zijn ze verder gezakt in de internationale hiërarchie. Het verleden toont aan dat België eerder tot de outsiders behoorde, zoals in 2018, maar sindsdien is het vertrouwen tanende.

Zelfs Italië betere kans dan België

Zelfs Italië, dat nog via barrages moet proberen zich te kwalificeren, wordt door Opta hoger ingeschat dan België. De Italiaanse kansen worden geschat op 3,7 procent, terwijl andere Europese barragisten zoals Denemarken, Turkije of Congo een nog kleinere kans hebben.

Bookmakers bevestigen dat beeld. Bij betFirst levert een inzet op Italië 35 keer de inzet op als ze winnen, tegenover een quotering van 50 voor de Belgische ploeg. België wordt dus door de markt en data-analyses duidelijk gezien als underdog.

Toch zegt een groot deel van de ploeg zelf dat theorie en praktijk kunnen verschillen. Rudi Garcia en zijn spelers zullen erop gebrand zijn de voorspellingen te ontkrachten en op het veld te laten zien dat de Rode Duivels nog steeds kunnen verrassen.