Nog eentje: DR Congo verleidt opnieuw Belgisch talent

De Democratische Republiek Congo is de laatste maanden zeer actief op de markt van de spelers met dubbele nationaliteit. Na het trio Stroeykens-Epolo-Balikwisha zou de bondscoach van de Leopards, Sébastien Desabre, zijn oog hebben laten vallen op een nieuw Belgisch talent.

Na Noah Sadiki, die vanaf 2024 voor de DR Congo koos, sloeg de Democratische Republiek Congo een grote slag tijdens de internationale break van afgelopen november. In de laatste rechte lijn van de kwalificaties voor het WK 2026 had Sébastien Desabre namelijk Mario Stroeykens, Mathieu Epolo en Michel-Ange Balikwisha ervan overtuigd om voor de Leopards te kiezen.

Hoewel Congo in maart door de intercontinentale play-offs moet komen, lijken ze echter zeer dicht bij deelname aan het WK te zijn. Desabre en de Congolese bond zouden hun pogingen om binationale spelers binnen te halen verder kunnen intensiveren.

Mbamba met Congo... voor anderen?

Volgens informatie van verschillende Congolese insiders zou Noah Mbamba al hebben geaccepteerd om vanaf maart volgend jaar de DR Congo te vertegenwoordigen. Hij zou deel uitmaken van de voorlopige Congolese lijst van 55 namen die door de bondscoach is opgesteld voor de Afrika Cup.

Noah Mbamba (20)🇨🇩



Has Chosen to Represent The Leopards🐆 and will be in Desabre’s Plans for the Future🤩



DR Congo🇨🇩 stepping up their game to recruit Young Talents for the Country👏🏿 https://t.co/YBZVCs3cvO pic.twitter.com/8yV1FhocKC — 🇨🇩 (@TfrmTheSev) November 30, 2025

Mbamba, 20 jaar oud, werd aanvankelijk beschouwd als een van de grote talenten van Club Brugge, maar vertrok al vroeg van het Jan Breydelstadion naar Bayer Leverkusen. Dit seizoen is hij verhuurd aan FCV Dender, waar hij een van de steunpilaren van het team is.

Noah Mbamba speelde slechts één wedstrijd voor de Belgische beloften in 2024 en is sindsdien niet meer geselecteerd. Als hij kiest voor het Congolese nationale team, zou hij niet de enige binational zijn die zich vóór het WK bij de Leopards aansluit.

Foot Mercato meldt ook dat de Frans-Congolees Warren Bondo (22 jaar, verhuurd door Milan aan Cremonese) zijn keuze heeft gemaakt voor de Afrikaanse natie, terwijl Desabre zou proberen andere Belgische spelers te overtuigen om van team te wisselen, waaronder Samuel Mbangula.