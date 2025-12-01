Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft maandag extra uitleg gegeven over de verkoop van tickets voor het WK 2026. Met het toernooi in de zomer in zicht, wil de bond Belgische fans helpen hun kansen te maximaliseren.

De focus ligt eerst op de Red Insiders, de leden van de 1895-fanclub. Op 2 december krijgen zij een persoonlijke mail met hun plek op de interne 1895-ranking. Deze ranglijst wordt bepaald door het aantal wedstrijden dat een supporter bijwoont: hoe actiever, hoe hoger de positie.

Deze ranking is cruciaal, want bij overaanbod worden tickets toegewezen op basis van de 1895-positie. Voor Belgische wedstrijden op het WK krijgen de Red Insiders toegang tot acht procent van de stadioncapaciteit.

1895-fans krijgen voorrang

Op 9 december ontvangen de fans hun persoonlijke toegangscode. Twee dagen later start de officiële FIFA-verkoop, die loopt tot 13 januari. Alle tickets, ook voor de knock-outfase, moeten meteen worden aangekocht; een tweede verkoopronde komt er niet.

Het tijdstip waarop je de tickets aanvraagt binnen de verkoopperiode maakt niets uit. Alleen de 1895-ranking bepaalt of je daadwerkelijk tickets kunt bemachtigen.

Voor niet-leden zijn er aparte algemene verkoopmomenten: van 10 tot 24 februari en van 1 april tot de start van het toernooi. Deze verkoop geldt alleen voor neutrale vakken, waardoor fans niet in het Belgische vak terechtkomen.