Wil u tickets bemachtigen voor het WK? Dit is uw beste kans: voetbalbond geeft meer uitleg

De Belgische voetbalbond (KBVB) heeft maandag extra uitleg gegeven over de verkoop van tickets voor het WK 2026. Met het toernooi in de zomer in zicht, wil de bond Belgische fans helpen hun kansen te maximaliseren.

De focus ligt eerst op de Red Insiders, de leden van de 1895-fanclub. Op 2 december krijgen zij een persoonlijke mail met hun plek op de interne 1895-ranking. Deze ranglijst wordt bepaald door het aantal wedstrijden dat een supporter bijwoont: hoe actiever, hoe hoger de positie.

Deze ranking is cruciaal, want bij overaanbod worden tickets toegewezen op basis van de 1895-positie. Voor Belgische wedstrijden op het WK krijgen de Red Insiders toegang tot acht procent van de stadioncapaciteit.

1895-fans krijgen voorrang

Op 9 december ontvangen de fans hun persoonlijke toegangscode. Twee dagen later start de officiële FIFA-verkoop, die loopt tot 13 januari. Alle tickets, ook voor de knock-outfase, moeten meteen worden aangekocht; een tweede verkoopronde komt er niet.

Het tijdstip waarop je de tickets aanvraagt binnen de verkoopperiode maakt niets uit. Alleen de 1895-ranking bepaalt of je daadwerkelijk tickets kunt bemachtigen.

Voor niet-leden zijn er aparte algemene verkoopmomenten: van 10 tot 24 februari en van 1 april tot de start van het toernooi. Deze verkoop geldt alleen voor neutrale vakken, waardoor fans niet in het Belgische vak terechtkomen.

WK Kwalificatie (Europa)

 Speeldag 10
Hongarije Hongarije 2-3 Ierland Ierland
Portugal Portugal 9-1 Armenië Armenië
Oekraïne Oekraïne 2-0 IJsland IJsland
Servië Servië 2-1 Letland Letland
Albanië Albanië 0-2 Engeland Engeland
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 1-3 Frankrijk Frankrijk
Israël Israël 4-1 Moldavië Moldavië
Italië Italië 1-4 Noorwegen Noorwegen
Duitsland Duitsland 6-0 Slovakije Slovakije
Malta Malta 2-3 Polen Polen
Montenegro Montenegro 2-3 Kroatië Kroatië
Tsjechië Tsjechië 6-0 Gibraltar Gibraltar
Noord-Ierland Noord-Ierland 1-0 Luxemburg Luxemburg
Nederland Nederland 4-0 Litouwen Litouwen
Bulgarije Bulgarije 2-1 Georgië Georgië
Wit-Rusland Wit-Rusland 0-0 Griekenland Griekenland
Wales Wales 7-1 Noord-Macedonië Noord-Macedonië
Schotland Schotland 4-2 Denemarken Denemarken
België België 7-0 Liechtenstein Liechtenstein
Spanje Spanje 2-2 Turkije Turkije
Oostenrijk Oostenrijk 1-1 Bosnië-Herzegovina Bosnië-Herzegovina
Zweden Zweden 1-1 Slovenië Slovenië
Roemenië Roemenië 7-1 San Marino San Marino
Kosovo Kosovo 1-1 Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Titeldroom is weer helemaal levend bij Anderlecht-supporters, Besnik Hasi reageert daarop na tweede topwinst GeertL GeertL over Mazzu is na nederlaag in Genk vooral teleurgesteld over één bepaald punt bij OH Leuven Deinge Deinge over Lierse is boos over uitgelekte transfer naar... KV Mechelen en onderneemt actie: "We betreuren dit" DKMA DKMA over Marc Degryse laat zich uit over Club Brugge - Antwerp en Nicky Hayen: "Hoe is het in godsnaam mogelijk?" Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Peter Vandenbempt is kritisch voor Club Brugge: "Crisis loert om de hoek" Impala Impala over Marc Degryse formeel: "Was ik de coach van Antwerp ..." FCB vo altijd FCB vo altijd over 🎥 "Ronduit schandalig": Ajax-supporters gaan helemaal over de schreef tegen Groningen cartman_96 cartman_96 over Nordin Jbari zegt wat voor David Hubert het grote verschil maakt tussen Anderlecht en Union SG Soloria Soloria over Volgt er nog een Nederlander in het spoor van Antwerp-coach Oosting? Great Old mikt op doelman Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Beerschot in een diepe rouw na plots overlijden Kantine
