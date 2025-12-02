Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

De teruggekeerde Braziliaanse coach Abel Braga heeft voor opschudding gezorgd met een uitspraak over de roze trainingsshirts van Internacional. Tijdens zijn eerste persmoment sinds zijn comeback bij de club maakte de 73-jarige trainer een homofobe opmerking, wat meteen tot hevige reacties leidde.

Braga, die uit zijn pensioen werd gehaald om Internacional in de laatste twee competitiewedstrijden te redden van degradatie, liet zich ontvallen dat hij zijn team niet in roze wilde laten trainen omdat “ze er als een stelletje flikkers uitzien”. De opmerking werd meteen gecorrigeerd door een aanwezige journalist en verspreidde zich vervolgens razendsnel op sociale media.

De coach probeerde zijn woorden nog te verzachten door te stellen dat hij het niet kwaad bedoelde en dat het om een luchtige opmerking ging. Maar de storm van kritiek bleef aanzwellen, zowel in de Braziliaanse pers als bij supporters en mensenrechtenorganisaties.

Direct excuses na storm van kritiek

Kort na de persconferentie besloot Braga toch een officiële reactie te geven via Instagram. In zijn verklaring gaf hij toe dat de uitspraak ongepast was en dat hij daarmee mensen heeft gekwetst. Hij benadrukte dat hij niemand wilde discrimineren.

“Een kleur bepaalt niet wie je bent of hoe je leeft”, schreef de trainer in zijn bericht. Hij bood zijn excuses aan aan iedereen die zich beledigd voelde en zei dat hij begrijpt waarom zijn woorden niet door de beugel kunnen.

Braga hoopt nu dat de aandacht opnieuw naar het sportieve gaat en dat zijn ploeg de komende weken de nodige punten kan pakken. Maar de rel rond zijn uitspraak blijft voorlopig nazinderen in Porto Alegre.