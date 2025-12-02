Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84), maar er is nu toch goed nieuws

Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84), maar er is nu toch goed nieuws
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De laatste wens van Peter, een 84-jarige Ajax-supporter, leek verloren te gaan door incidenten tijdens de wedstrijd van afgelopen weekend. Dankzij nieuwe afspraken krijgt hij alsnog de kans om zijn favoriete club te zien spelen.

Teleurstelling door vuurwerkincidenten

Peter, al zijn leven lang fan van Ajax en voormalig scheidsrechter, wilde nog één keer een wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA meemaken. Het ziekenhuis waar hij verblijft regelde samen met Ajax een plaats vlak achter het doel voor hem en zijn zoon. Alles leek voorbereid voor een bijzondere dag.

Tijdens het duel tegen FC Groningen gooide de harde kern van Ajax echter massaal vuurwerk op het veld. Het spel werd eerst tijdelijk stilgelegd en na een hervatting opnieuw onderbroken. Uiteindelijk besloot scheidsrechter Bas Nijhuis de wedstrijd definitief te staken.

De teleurstelling was groot. “Natuurlijk was hij blij dat hij er nog bij kon zijn, maar hij was ook heel erg teleurgesteld. Dit is gewoon ontzettend vervelend”, aldus vrijwilliger André van der Gun van Wensenambulance Noord-Holland aan het Algemeen Dagblad.

Peter kreeg van de organisatie een kleine wensmuis mee. Het ziekenhuis meldde dat hij deze de hele nacht vasthield. “Het had anders moeten lopen”, klinkt het. “Het ergste is dat de wens van iemand die op sterven ligt, wordt afgenomen. Het is maar de vraag of hij dit in zijn toestand nog eens kan beleven. Zijn laatste wens ging in rook op.”

Nieuwe kans

Ondanks de mislukte eerste poging kwam er alsnog goed nieuws. Op maandagavond werd bevestigd dat Peter de replay van de wedstrijd mag bijwonen, vanavond zonder publiek. Wensenambulance Noord-Holland liet weten dat Peter daar enorm dankbaar voor is.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
FC Groningen

Meer nieuws

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

17:40
STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

STVV leeft op wolkjes, maar er is een kanttekening: "Dit is de volgende uitdaging"

16:45
Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos"

17:00
1
"Jaloers op de Rode Duivels": Toby Alderweireld komt met verrassende bekentenis

"Jaloers op de Rode Duivels": Toby Alderweireld komt met verrassende bekentenis

16:30
🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

🎥 KRC Genk zet enkele knappe acties op voor de Warmste Week en pakt uit met pakkende video

16:00
Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn Analyse

Moet Nilsson Club Brugge aan doelpunten helpen? De beslissing lijkt al genomen te zijn

15:15
4
Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp

15:30
5
Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood"

15:00
2
Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

Titel nog niet aan de orde bij Anderlecht, maar transfers wel: verkopen om De Cat te kunnen houden

14:40
STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

STVV verrast met indrukwekkende winstcijfers: dit verklaart de enorme groei

14:30
4
Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

Stapt hij op? Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen

14:20
3
Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

Standard reageert met fors statement over bezoek van kandidaat-investeerders aan de club

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Karim Traoré

13:00
Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

Speculaties rond vervanging Mignolet blijven komen: analist doet er een schepje bovenop

13:30
1
'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

'KAA Gent wil speler die pas deze zomer bij andere club in JPL arriveerde binnenhalen'

13:00
2
Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

Genk-fans waarschuwen voor 'Big Brother-toestanden' na actie van zondag

12:40
3
STVV kondigt grote verandering aan in de top

STVV kondigt grote verandering aan in de top

12:30
Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

Clubicoon is het helemaal oneens met standpunt van Club Brugge: "Je hebt dat wel nodig!"

12:20
2
Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

Heeft Antwerp 'de nieuwe Arthur Vermeeren' gevonden?

12:00
5
Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk Analyse

Club Brugge ontmaskerd: het grote probleem van dit seizoen wordt steeds meer duidelijk

11:40
4
162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

162 km/uur op de snelweg: Paul Gheysens krijgt rijverbod en boete op politierechtbank

11:20
10
Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

Besnik Hasi gaat vloeken: Anderlecht gaat twee belangrijke spelers maand missen

11:00
1
Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed" Reactie

Hans Vanaken maakt zich weinig zorgen: "Als we dat doen, komt het goed"

10:15
1
Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler"

10:30
4
Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan

10:00
5
Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

Wat was er nu precies aan de hand met Simon Mignolet? Hier is het antwoord

09:30
2
Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

Anderlecht-icoon Olivier Deschacht weet wat paars-wit nodig heeft in de wintermercato voor de titelambitie

09:00
2
Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht"

08:40
3
Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk

08:00
35
Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

Dit zorgt voor nodige commotie: "Daarin zien ze eruit als een bende flikkers"

08:20
🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

🎥 Na de absurde vuurwerkshow... Ajax weet hoe fans ton vuurwerk in het stadion kregen en straft ze

01/12
2
13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening

07:40
11
Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

Hein Vanhaezebrouck zou als buitenlandse club eerder speler van Anderlecht dan van Club Brugge pakken

07:20
6
Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

Haalt Anderlecht oude bekende terug? Jeugdproduct én 29-voudig Rode Duivel reageert op mogelijke terugkeer

07:00
1
Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

06:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 14
Zwolle Zwolle 2-1 Heerenveen Heerenveen
Excelsior Excelsior 1-0 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 Heracles Heracles
NEC NEC 3-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
PSV PSV 3-0 FC Volendam FC Volendam
Telstar Telstar 1-2 Feyenoord Feyenoord
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2-2 Utrecht Utrecht
FC Twente FC Twente 1-0 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Ajax Ajax 0-0 FC Groningen FC Groningen

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Recht voor de raap: Oosting zegt wat er wel en niet met hem afgesproken is bij Antwerp mannekes mannekes over Patrick Goots verwacht alvast één bekerstunt: "In de winning mood" Borak Borak over Cijfers op tafel over miserie tussen DAZN en Pro League: "Eigenlijk is het zinloos" Meester Michel Meester Michel over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening -URKO -URKO over Dit zijn de kansen van de Rode Duivels op de wereldtitel (en de grote topfavoriet) Nelvafrel Nelvafrel over Economische Inspectie start onderzoek naar DAZN na klachten van supporters, DAZN gaat terugslaan Nelvafrel Nelvafrel over Anderlecht speelt "Spa Reine-voetbal": "Ze trekken zich op aan één speler" Nelvafrel Nelvafrel over Marc Brys spreekt klare taal na alle commotie bij Kameroen --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Harde kern Ajax verknalt laatste wens van terminale Peter (84), maar er is nu toch goed nieuws RememberLierse RememberLierse over Supporters boycotten thuismatch na transfer Mauro Lenaerts, speler zelf zwaar aangeslagen: "Nooit verwacht" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved