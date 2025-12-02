'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

KAA Gent heeft haar interesse kenbaar gemaakt in Oscar Kabwit, een twintigjarige Congolese aanvaller die momenteel actief is bij FC Luzern. De speler wordt gezien als een mogelijke versterking voor de lange termijn, maar meerdere clubs volgen zijn situatie nauwgezet.

Profiel en huidige situatie

Kabwit verhuisde afgelopen zomer op huurbasis van TP Mazembe naar Luzern. De Zwitserse club beschikt over een aankoopoptie, waarvan de financiële details niet publiek zijn gemaakt. Zijn contractuele situatie maakt dat geïnteresseerde clubs rekening moeten houden met de voorwaarden van Luzern.

In de huidige campagne van de Zwitserse Super League kwam Kabwit zeven keer in actie. Daarbij leverde hij één assist. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geraamd op 250.000 euro. Het huurcontract loopt door tot juni 2026.

Belangstelling uit binnen- en buitenland

Naast KAA Gent hebben volgens Transferfeed ook Montpellier en Le Havre uit Frankrijk hun interesse laten blijken. Binnen ons land wordt Lommel genoemd als mogelijke concurrent. Deze brede belangstelling toont dat Kabwit zich in korte tijd in de kijker heeft gespeeld.

Gent zou bijzonder serieus zijn in haar intenties en ziet in de Congolese international een investering voor de toekomst. Kabwit heeft inmiddels vijf interlands achter zijn naam, wat zijn internationale ervaring onderstreept.

Strategische waarde voor Gent

De Buffalo’s wil haar aanvallende compartiment versterken en ziet Kabwit als een speler die zowel sportief als financieel potentieel biedt. Zijn leeftijd en internationale ervaring maken hem aantrekkelijk voor een project op langere termijn.

De concurrentie van clubs uit de Franse Ligue 1 en de Belgische Challenger Pro League kan de onderhandelingen bemoeilijken. Het feit dat Luzern een aankoopoptie bezit, geeft de Zwitserse club een sterke positie in de gesprekken.