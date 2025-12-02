Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

Konstantinos Karetsas is er na enkele lastige maanden opnieuw helemaal bovenop. En dat hebben de Europese topclubs eveneens gezien. Het goudhaantje van KRC Genk spreekt openlijk over zijn carrièreplan.

Ook in Engeland is Konstantinos Karetsas geen onbekende naam. Manchester City, Manchester United, Liverpool FC, Arsenal FC, Chelsea FC,… Ze volgen de prestaties van de Griekse international op de voet.

Die clubs weten ondertussen ook dat Karetsas een tiental dagen geleden zijn contract bij KRC Genk heeft verlengd tot medio 2029. Al wil dat in het moderne voetbal enkel zeggen dat De Smurfen sowieso langs de kassa zullen passeren.

Als ik mag kiezen ga ik liefst in La Liga voetballen

"Ik heb mijn traject al uitgestippeld met mijn papa", is Karetsas héél transparant in The Athletic. "Ik wil eerst helemaal doorbreken in België en dan dit jaar of volgend jaar een transfer maken."

"Als ik mag kiezen ga ik liefst in La Liga voetballen", verrast de middenvelder onomwonden. Al plaats Karetsas er onmiddellijk een kanttekening bij.

"Eigenlijk heb ik geen voorkeur voor een bepaalde competitie", knipoogt de Griekse international. "Met de juiste mindset kan ik alles aan, eender welke competitie of gelijk welke topclub. Het zal er op dat moment vooral van afhangen welke opties er op tafel liggen."