OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

Jan Vertonghen maakt zijn rentree in de voetbalwereld. De Belgische recordinternational gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag.

"Ik zie mezelf geen coach worden", liet Jan Vertonghen de voorbije maanden meermaals optekenen. "In zo'n job ben je nog meer van huis dan als speler."

Al zei Super Jan er wél iedere keer bij dat hij zichzelf in de voetbalwereld ziet werken. En de 157-voudig Rode Duivel houdt woord.

Jan Vertonghen joins the RBFA for a three-month UEFA MIP management internship starting January 2026. 🎓 pic.twitter.com/VACIUFcEEo — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) December 2, 2025

Vertonghen volgt momenteel een managementopleiding bij UEFA. En daarvoor moet hij stage lopen.

Vanaf januari mag Vertonghen dagelijks naar Tubeke reizen. Hij gaat er aan de slag als stagiair onder de vleugels van Vincent Mannaert.

Stage bij Belgische voetbalbond

Vertonghen hing vorig seizoen de voetbalschoenen aan de haak. Hij voetbalde onder meer voor AFC Ajax, Tottenham Hotspur en RSC Anderlecht.