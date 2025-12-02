Wilmots staat voor onmogelijke opdracht: Standard moét verkopen en moét versterken

Marc Wilmots danst op een héél dunne koord. De sportief directeur moét enkele uitgaande transfers realiseren om de boekhouding in de groene cijfers te houden. Maar tegelijkertijd is versterking broodnodig om de Champions Play-Off te halen.

Nog 36 keer slapen en de wintermercato opent de deuren. De Belgische clubs mogen transfers doen van zes januari tot en met twee februari.

Marc Wilmots boekt beter géén vakantie in die periode. De sportief directeur van De Rouches staat voor een cruciale mercato.

Sterkhouders verpatsen...

Eerst en vooral is er het financiële plaatje. Standard moét in januari verkopen om de boekhouding fris en fruitig te houden.

En het zullen de sterkhouders - Marlon Fossey en Matthieu Epolo worden genoemd - van Standard worden die in het uitstalraam worden gezet. Wilmots moet minstens vier miljoen euro ophalen.

... en géén geld voor broodnodige versterkingen

En... tegelijkertijd moet er versterkt worden. Standard heeft nood aan een linksback, een flankaanvaller en bij voorkeur versterking op het middenveld.

Het besluit? Wilmots staat voor een loodzware mercato. Sterkhouders verkopen én tegelijkertijd de kern versterken zonder geld uit te geven. Misschien moeten De Rouches Harry Houdini eens bellen?