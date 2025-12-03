Deze Belgische coach moet vrezen voor zijn ontslag voor nieuwjaar

Maarten Martens staat onder druk bij AZ. De club uit Alkmaar zou de prestaties van de Belgische coach geëvalueerd hebben en als de resultaten niet snel verbeteren, zou er weleens een beslissing kunnen vallen.

Maarten Martens (41) beleeft sinds januari 2024 zijn eerste ervaring als hoofdcoach, bij AZ Alkmaar. Daarvoor was de voormalige Rode Duivel assistent van Pascal Jansen, nadat hij de U21 van AZ had gecoacht en bij de jeugdopleiding van Club Brugge had gewerkt.

Martens stond sinds zijn aanstelling al onder druk. Vorig seizoen werd een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie nog enigszins verbloemd door een finaleplaats in de Nederlandse beker. Die ging echter verloren tegen Go Ahead Eagles.

Beslissende weken voor Maarten Martens ?

Volgens De Telegraaf heeft het bestuur van AZ echter hoge verwachtingen voor dit seizoen en staat er voor Martens de komende weken veel op het spel. De wisselvallige resultaten in Europa (6 op 12) en een zware nederlaag tegen AEK Larnaca kunnen hem duur komen te staan.

De positie van Martens werd begin oktober intern in vraag gesteld. Dat gebeurde na puntenverlies in drie opeenvolgende wedstrijden in de competitie en een zware nederlaag in de Conference League, schrijft het Nederlandse medium.

De spelers zouden ook hun onvrede hebben geuit over het beleid van de Belgische coach, die er in de weken daarna in slaagde het tij te keren. Maar de resultaten van november waren opnieuw niet briljant (drie nederlagen in de Eredivisie), waardoor de positie van Martens aan een zijden draadje zou kunnen hangen.