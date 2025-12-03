Drie goals per match en een ambitieus project: Sporting Hasselt raast aan hoge snelheid richting de Pro League

1e nationale krijgt de laatste weken een echte machtsgreep te verwerken: die van Sporting Hasselt. De autoritaire leider raast aan hoge snelheid richting promotie naar de Challenger Pro League.

Deze keer lijkt het écht raak te zijn. Vorig seizoen hoopte Sporting Hasselt al te promoveren van Eerste Nationale naar de Challenger Pro League, maar de ploeg van Sam Kerkhofs greep er uiteindelijk naast.

Deze zomer werd er nog een versnelling hoger geschakeld. Hasselt haalde onder meer een speler met Pro League-ervaring binnen. Tuur Dierckx (30) maakte de overstap naar Limburg, met bijna 150 duels in de Jupiler Pro League en 61 wedstrijden voor Club Brugge op zijn teller. Zo’n profiel trek je alleen aan wanneer je iemand overtuigt van de ernst van het project (al kende Dierckx Kerkhofs natuurlijk al via zijn podcast Mid-Mid).

Sporting Hasselt walst door de D1 VV

Want ook al omschrijft Dierckx Sporting Hasselt als een “familiale en spontane club”, de ambitie is groot—en de verwachtingen dus ook. Tot nu toe voldoet hij daaraan: in 12 wedstrijden scoorde de ex-spits van Club Brugge, Westerlo en Antwerp drie keer en gaf hij drie assists.

Hij is een van de weinige bekende namen in de Limburgse kern. Denk bijvoorbeeld aan Loïc Masscho (24), opgeleid in Neerpede en jarenlang sterkhouder bij de RSCA Futures, maar nooit doorgestroomd naar de A-ploeg. Bij Hasselt is hij intussen niet meer weg te denken. Maar het gebrek aan echte vedetten naast Dierckx verhindert allerminst dat de club van Sam Kerkhofs en acteur Rik Verheye de competitie volledig domineert.

De cijfers zijn indrukwekkend: 13 wedstrijden, 41 doelpunten, goed voor een gemiddelde van meer dan drie goals per match. De voorbije weken was het zelfs steeds ronduit een slachting: 2-6 in Knokke, 5-0 tegen Merelbeke, 2-0 tegen Roeselare en daarna deze reeks: 4-1 tegen Ninove, 5-0 tegen Houtvenne en 2-7 (!) bij Dessel Sport. Het lijkt wel alsof er een wereld van verschil is tussen Sporting Hasselt en de rest.

Jonge spelers zoals Tibe Vanhaeren (22), opgeleid bij OHL, bloeien helemaal open: vijf goals in zeven matchen sinds zijn blessure. Veteraan Sam Valcke (32), ex-Lommel en Cercle, zit aan zeven goals in twaalf wedstrijden. Mehdi Bounou (27), een flankspeler uit de jeugd van Bergen en OHL, heeft hetzelfde totaal.

Kerkhofs heeft zijn ambities nooit verborgen

Natuurlijk garandeert sportieve dominantie nog geen promotie. Denk maar aan Thes Sport uit Tessenderlo, dat jarenlang de amateurreeksen domineerde zonder ooit een licentie aan te vragen om professioneel te worden. Maar Sam Kerkhofs is duidelijk: bij zijn komst in 2023 gaf hij zichzelf drie jaar om naar het profvoetbal te gaan.

Hij zit perfect op schema. Na de promotie van Nationale 2 naar Nationale 1 in 2023-2024 volgde een overgangsjaar waarin Hasselt al flirtte met de top. En nu, in het seizoen 2025-2026, lijkt het eindelijk écht raak. Volgend jaar zou de Pro League weleens kunnen kennismaken met het nieuwste ambitieuze project in het Vlaamse voetbal…