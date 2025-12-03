'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| Reageer
'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'
Foto: © photonews
Word fan van AC Milan! 732

Alexis Saelemaekers gaat zijn contract bij AC Milan verwerken. De Rode Duivel heeft een akkoord gevonden met de Italiaanse topclub.

De onderhandelingen tussen AC Milan en Alexis Saelemaekers sleepten al enkele maanden aan. De betrokken partijen hebben de eindmeet eindelijk bereikt. 

I Rossoneri en Saelemaekers speelden het spel hard. Milan was bereid om het loon van Saelemaekers te verdubbelen, terwijl de verwachtingen van de Rode Duivel hoger lagen.

Heeft Alexis Saelemaekers zijn slag thuis gehaald?

Heeft Saelemaekers uiteindelijk de gevraagde vier miljoen euro per seizoen gekregen? Het antwoord op die vraag kennen we (nog) niet, maar het cijfer zal alleszins in de buurt komen. 

TuttoSport weet dat er een akkoord is omtrent een contractverlenging voor de komende drie seizoenen. Er zou eveneens een optie op een bijkomende jaargang in de overeenkomst worden opgenomen. 

Nieuw contract in het nieuwe jaar

De punten en komma's moeten nog op de juiste plaats worden gezet. Volgens de huidige berichtgeving zal de 21-voudig Rode Duivel begin 2026 zijn krabbel zetten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

Jérémy Doku en Manchester City bibberen in compleet waanzinnige wedstrijd tegen Fulham met 9 (!) doelpunten

09:00
Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit

08:40
Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent

08:30
1
🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

🎥 Hun boodschap was duidelijk: woedende Standard-fans laten zich horen na pijnlijke bekerexit

08:20
Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

Nicky Hayen moet puzzelen: opvallende afwezige in selectie Club Brugge, één belangrijke naam keert terug

08:00
David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken

07:40
3
Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

Personeelsproblemen Standard weer groter: "Hij sukkelt er al weken mee"

07:10
Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

Hier maakt hij zich niet populair mee: Standard-speler Ayensa doet opvallende uitspraak over Dender

07:20
Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad" Reactie

Matchwinnaar Dender spreekt voor het eerst over zijn situatie: "Veel privéproblemen gehad"

06:20
Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken

06:40
4
"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko? Analyse

"Ons seizoen begint pas half september": wat nu begin december, Ivan Leko?

06:00
Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs

23:23
4
Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

Beerschot krijgt in eigen huis een lesje in efficiëntie van een zakelijk La Louvière

22:38
OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

OFFICIEEL: Jan Vertonghen gaat bij de Belgische voetbalbond aan de slag

23:00
Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

Dender knikkert Standard uit de beker: Rouches laten kansen liggen en krijgen deksel op de neus

22:27
Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

Een nieuwe bekerdroom voor Zulte Waregem? Voorbije 20 jaar deden enkel Standard, Club en Genk beter

22:30
'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

'Vincent Kompany gaat komende zomer deze Rode Duivel naar Bayern München halen'

22:00
Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

Dit is de reden waarom DAZN geen akkoord vond met telecomoperatoren: Hun vraag was nochtans héél duidelijk

21:40
Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

Van winst tegen PSG naar... Mechelen? Pocognoli zorgt voor verrassing na stuntzege

21:30
Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

Antwerp is gewaarschuwd: "Dan kunnen we elke ploeg in België aan"

20:30
Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

Karetsas doet in The Athletic carrièreplanning uit de doeken en neemt géén blad voor de mond over transferplan

21:00
1
Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

Dat belooft voor komende zomer: WK-loting wordt ontsierd door boycot uit onvrede met VS en... Trump

21:20
HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

HERE WE GO: 'Arsenal haalt snoeihard uit en doet concurrentie huiveren met dubbele transfer'

20:20
1
Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer'

20:40
13
Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar

20:00
5
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/12: Kabwit - Karim Traoré

19:00
'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

'STVV en Gent laten oog vallen op vlot scorende CPL-spits'

19:50
Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

Club Brugge gaat geld uitgeven: 'Dit is de speler die Joel Ordoñez moet vervangen'

19:40
Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

Zulte Waregem-coach Vandenbroeck draait plots bij richting bekerduel

19:30
Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

Nederlandse traditieclub aan rand van financiële afgrond: "We kunnen het seizoen uitspelen"

19:20
'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

'KAA Gent krijgt concurrentie uit Challenger Pro League voor nieuwe winger'

19:00
LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

LIVE: De grote terugkeer van Vincent Euvrard naar Dender: "Nog altijd verrast"

18:31
Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

Voorlaatste of niet: Cercle Brugge heeft héél duidelijk doel voor Beker van België tegen Gent

18:40
Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

Analist gaat niet akkoord met KRC Genk: "Stelling van Fink kan de prullenmand in"

18:20
1
Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst

18:00
1
"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

"Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen

17:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 13
Como Como 2-0 Sassuolo Sassuolo
Parma Parma 0-2 Udinese Udinese
Genoa Genoa 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 2-1 Cagliari Cagliari
AC Milan AC Milan 1-0 Lazio Lazio
Lecce Lecce 2-1 Torino Torino
Pisa Pisa 0-2 Inter Milaan Inter Milaan
Atalanta Atalanta 2-0 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 0-1 Napoli Napoli
Bologna Bologna 1-3 Cremonese Cremonese

Nieuwste reacties

FCBalto FCBalto over Een buitenkansje voor Belgische clubs? Voormalige sterkhouder van Standard en Tottenham is gratis op te pikken sven123 sven123 over Financiële én sportieve heropleving: Anderlecht maakt resultaten van de jaarrekening openbaar Svédél Svédél over Hannes Van der Bruggen spreekt rake woorden vlak voor clash met ex-club KAA Gent Dirk1897 Dirk1897 over David Hubert is duidelijk: dit wil Union nooit meer meemaken bardolino bardolino over Na debuut van Xander Dierckx (16): nog meer jong geweld dit seizoen op komst André Coenen André Coenen over "Dat zou hen sieren": Olivier Deschacht vindt dat Anderlecht eindelijk kleur moet bekennen Divano Divano over Héél opmerkelijke transfer in de maak: 'Antwerp klopt bij Anderlecht aan voor Cédric Hatenboer' TIGERMANIA TIGERMANIA over Vincent Euvrard bikkelhard na bekeruitschakeling Standard, spelers krijgen ervan langs CringeMedia CringeMedia over 13 miljoen verlies, maar JPL-club is "blij" met jaarrekening CringeMedia CringeMedia over Pro League ziet horrorscenario als betalingen DAZN uitblijven: faillissementen mogelijk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved