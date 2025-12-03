'Na maandenlang onderhandelen en discussiëren hebben AC Milan en Saelemaekers de knoop doorhakt'

Alexis Saelemaekers gaat zijn contract bij AC Milan verwerken. De Rode Duivel heeft een akkoord gevonden met de Italiaanse topclub.

De onderhandelingen tussen AC Milan en Alexis Saelemaekers sleepten al enkele maanden aan. De betrokken partijen hebben de eindmeet eindelijk bereikt.

I Rossoneri en Saelemaekers speelden het spel hard. Milan was bereid om het loon van Saelemaekers te verdubbelen, terwijl de verwachtingen van de Rode Duivel hoger lagen.

Heeft Alexis Saelemaekers zijn slag thuis gehaald?

Heeft Saelemaekers uiteindelijk de gevraagde vier miljoen euro per seizoen gekregen? Het antwoord op die vraag kennen we (nog) niet, maar het cijfer zal alleszins in de buurt komen.

TuttoSport weet dat er een akkoord is omtrent een contractverlenging voor de komende drie seizoenen. Er zou eveneens een optie op een bijkomende jaargang in de overeenkomst worden opgenomen.

Nieuw contract in het nieuwe jaar

De punten en komma's moeten nog op de juiste plaats worden gezet. Volgens de huidige berichtgeving zal de 21-voudig Rode Duivel begin 2026 zijn krabbel zetten.