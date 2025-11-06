'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn nog pittiger'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 2 reacties
'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn nog pittiger'
Foto: © photonews
Word fan van AC Milan! 732

AC Milan wil het contract van Alexis Saelemaekers openbreken. Al is onze landgenoot niét van plan om zomaar zijn krabbel te zetten. Er moet voldoende spek bij de bonen worden gedaan.

Na een ommetje - Alexis Saelemaekers was enkele seizoenen geleden plots overbodig op San Siro - langs Bologna en Rome draagt Alexis Saelemaekers dit seizoen opnieuw het shirt van AC Milan

Het is niet overdreven om te stellen dat de 19-voudig Rode Duivel één van de sterkhouders is bij I Rossoneri. En dat heeft alles en iedereen in Milaan ook gezien. 

Nieuw voorstel ligt op tafel

Het contract van Saelemaekers loopt medio 2027 af. Milan wil dan ook werk maken van een contractverlenging, inclusief loonsverhoging. Maar Saelemaekers toont zich in de gesprekken een te duchten gesprekspartner. 

TuttoMercatoWeb weet dat Milan het contract wil verlengen tot medio 2030. De Italianen zijn bereid om zijn huidige loon te verdubbelen. Saelemaekers verdient vandaag net geen anderhalf miljoen euro per jaar.

Pittige eisen

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht vraagt echter vier miljoen euro. Met andere woorden: de kloof is momenteel héél diep. En Saelemaekers staat door de interesse uit de Premier League héél sterk in zijn schoenen.
 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AC Milan
Alexis Saelemaekers

Meer nieuws

LIVE: Genk plots op voorsprong na heerlijk doelpunt van Sor! Live

LIVE: Genk plots op voorsprong na heerlijk doelpunt van Sor!

22:06
Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

Moeten ze hem bellen? Voormalige sterkhouder én publiekslieveling van Club Brugge wil terugkeren

22:00
Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

Hoe zat de flirt tussen Union en Rik De Mil in elkaar? Alex Muzio schept voor eens én altijd duidelijkheid

21:40
Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

Zulte Waregem wil de rug rechten tegen Dender: dit heeft coach Sven Vandenbroeck te zeggen

21:30
Cristiano Ronaldo praat open over geld: "Ik ben nu een voetbalmiljardair? Nee, dat was ik al langer"

Cristiano Ronaldo praat open over geld: "Ik ben nu een voetbalmiljardair? Nee, dat was ik al langer"

21:20
Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

Ondanks de striemende fluitconcerten blaast Lamine Yamal de loftrompet voor Club Brugge: Dit zijn zijn woorden

21:00
Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League Analyse

Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League

20:40
1
STVV recupereert middenvelder voor Standard, maar nog steeds twee afwezigheden

STVV recupereert middenvelder voor Standard, maar nog steeds twee afwezigheden

20:30
EIN-DE-LIJK! FC Barcelona keert (héél snel) terug naar gerenoveerd Camp Nou

EIN-DE-LIJK! FC Barcelona keert (héél snel) terug naar gerenoveerd Camp Nou

20:20
Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

Celtic heeft beslist: 'Schotse topclub kiest tussen Hayen en voormalige assistent van... Club Brugge'

19:40
Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

Zulte Waregem kan weer helemaal rekenen op steunpilaar

19:30
Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

Cristiano Ronaldo verrast door aankondiging te doen over pensioen én laat ons meekijken in zijn toekomst

19:20
VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

VAR die doelpunt van Vermant afkeurde in Club Brugge-Barcelona heeft een 'twijfelachtige' reputatie

19:00
2
Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Analyse

Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje

18:40
2
Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

Hans Vanaken kan tegen Anderlecht - alweer - geschiedenis schrijven

18:20
Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

Jeugdproduct Beerschot en doorgebroken bij Gent, maar... "Bericht van de Belgische bond zelfs niet opengedaan"

18:00
Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24 Analyse

Minder punten dan vorig seizoen, maar Club Brugge is wel goed op weg naar de top 24

17:15
1
Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

Jonge Duivels walsen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond

17:41
1
FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard)

17:20
2
Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

Ajax neemt "pijnlijke" beslissing na slechte seizoensstart: crisis op hoogtepunt

17:07
Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

Kompany aast op nieuwe topaanvaller bij Bayern München, maar heeft concurrentie van Barça en Tottenham

17:00
Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

Romeo Vermant bezorgt Barcelona nieuwe opdoffer na gelijkspel

16:29
Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

Anderlecht ziet definitief af van komst voormalig toptalent

16:00
Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

Enorme verrassing in selectie van Rudi Garcia? Deze jongen verandert wellicht van gedachten

15:30
De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken Analyse

De werken van Vincent Kompany: wat hij heeft veranderd bij Bayern München om van hen deze machine te maken

15:00
1
We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League Analyse

We zijn halfweg: zoveel kans maken Union en Club Brugge nog in de Champions League

14:40
Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

Dender-spits verrast met opvallende onthulling: "Vincent Kompany wou me naar Anderlecht halen"

14:30
"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

"De grootste miskoop ooit van Club Brugge"? Zou Nederlandse journalist gisteren ook gekeken hebben?

14:20
6
Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

Lucas Stassin mag dromen van transfer naar Premier League

14:00
Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

Anderlecht-huurling Keisuke Goto en Leo Kokubo krijgen fantastisch nieuws te horen bij STVV

13:50
3
Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

Hein Vanhaezebrouck vol lof voor Nicky Hayen én voor de man die hem telkens meer verbaast: "Onvoorstelbaar"

13:30
3
Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys Reactie

Nordin Jackers is helder over owngoal Tzolis, maar onthult ook wat hij achteraf zei tegen Seys

13:15
Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

Dit zijn de scheidsrechters voor speeldag 14: Anderlecht-Club Brugge krijgt Champions League-ref

13:00
Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

Supporters-incident zindert na in Brugge en er wordt drastische beslissing genomen: "Dit was het breekpunt"

12:40
25
"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

"Ik zie vuur, ik zie passie": lost man van 22 miljoen euro de problemen van Dender op?

12:50
1
Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

Werd de 4-3 van Vermant terecht afgekeurd? Ex-scheidsrechter Tim Pots is heel duidelijk

12:20
8

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 11
Pisa Pisa 07/11 Cremonese Cremonese
Como Como 08/11 Cagliari Cagliari
Lecce Lecce 08/11 Hellas Verona Hellas Verona
Juventus Juventus 08/11 Torino Torino
Parma Parma 08/11 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 09/11 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 09/11 Napoli Napoli
Genoa Genoa 09/11 Fiorentina Fiorentina
AS Roma AS Roma 09/11 Udinese Udinese
Inter Milaan Inter Milaan 09/11 Lazio Lazio

Nieuwste reacties

--KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Braga - KRC Genk: 1-2 filip.dhose filip.dhose over KAA Gent wil competitieformat voor volgend seizoen van tafel: "Ik roep iedereen op om goed na te denken" Johnnie Walker Johnnie Walker over KAA Gent haalt zijn slag thuis: dit blijft er nog over als schorsing voor Max Dean Swakke25 Swakke25 over FIFA wil Donald Trump dan toch zijn zo begeerde prijs geven (al is hij veel minder waard) Don Doumbia Don Doumbia over 'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn héél pittig' Sebstyle Sebstyle over Anderlecht en verrassende club bovenaan qua bezettingsgraad: de belangrijkste stadioncijfers op een rijtje Bankzitter Bankzitter over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco IXL IXL over Als het slotkwartier niet zou meetellen ... krijgen we een wel héél opvallende leider in Jupiler Pro League Deno Deno over Sam Baro heeft een duidelijke boodschap over Ivan Leko na pandoering tegen OHL GNUser GNUser over Jonge Duivels walzen over Fiji op WK, maar héél vreemde rode kaart overschaduwt gala-avond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved