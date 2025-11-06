'Milan wil loon verdubbelen, maar Saelemaekers zijn eisen zijn nog pittiger'

AC Milan wil het contract van Alexis Saelemaekers openbreken. Al is onze landgenoot niét van plan om zomaar zijn krabbel te zetten. Er moet voldoende spek bij de bonen worden gedaan.

Na een ommetje - Alexis Saelemaekers was enkele seizoenen geleden plots overbodig op San Siro - langs Bologna en Rome draagt Alexis Saelemaekers dit seizoen opnieuw het shirt van AC Milan.

Het is niet overdreven om te stellen dat de 19-voudig Rode Duivel één van de sterkhouders is bij I Rossoneri. En dat heeft alles en iedereen in Milaan ook gezien.

Nieuw voorstel ligt op tafel

Het contract van Saelemaekers loopt medio 2027 af. Milan wil dan ook werk maken van een contractverlenging, inclusief loonsverhoging. Maar Saelemaekers toont zich in de gesprekken een te duchten gesprekspartner.

TuttoMercatoWeb weet dat Milan het contract wil verlengen tot medio 2030. De Italianen zijn bereid om zijn huidige loon te verdubbelen. Saelemaekers verdient vandaag net geen anderhalf miljoen euro per jaar.

Pittige eisen

Het jeugdproduct van RSC Anderlecht vraagt echter vier miljoen euro. Met andere woorden: de kloof is momenteel héél diep. En Saelemaekers staat door de interesse uit de Premier League héél sterk in zijn schoenen.

