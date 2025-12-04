Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans

Hoe moet het nu verder? Lorin Parys komt met bericht aan de voetbalfans
Foto: © photonews

Het is een bijzonder moeilijke week geworden voor het Belgisch voetbal. Met veel onduidelijkheid ook voor de supporters, die nog steeds afwachten wat er nu gaat gebeuren de rest van het seizoen. Lorin Parys kondigde actie aan en heeft dat nu ook nog eens herhaald.

Lorin Parys heeft een bericht gestuurd naar alle voetbalsupporters. Na een woelige week wilde hij iedereen wel eens op de hoogte stellen over wat er nu gaat gebeuren.

Actie ondernomen door Pro League

De Pro League heeft zoals geweten een spoedprocedure ingesteld bij het CEPANI in Brussel, een onafhankelijk instituut dat geschillen tussen bedrijven en organisaties beslecht.

De sterke man van de Pro League verwacht een uitspraak tegen het einde van het jaar. Dan weten we mogelijk meer over hoe het verder moet als DAZN alsnog zou willen stoppen met uitzenden.

De volledige e-mail van Lorin Parys kan je hieronder lezen:

De voorbije week was bijzonder woelig voor het Belgisch voetbal. Omdat jullie, de fans, het hart van onze sport zijn, willen we jullie rechtstreeks en duidelijk informeren. Jullie verdienen transparantie over wat er aan de hand is, welke stappen we zetten en hoe we jullie belangen én die van onze clubs beschermen.

Wat is er gebeurd?

Vorige week vernamen we via de pers dat DAZN het contract met de Pro League, de clubs en jullie als beëindigd beschouwt. Die overeenkomst is nochtans het resultaat van intensieve onderhandelingen tussen DAZN en de Pro League.

Deze eenzijdige beslissing van DAZN creëert grote onzekerheid:

Fans met een jaarabonnement weten niet of ze voetbal nog kunnen volgen.

Clubs krijgen hun betalingen niet meer en dreigen daardoor in ernstige financiële problemen te komen.

Daarom nemen wij alle noodzakelijke juridische stappen om DAZN te verplichten zijn engagementen na te komen en respect te tonen voor het Belgisch voetbal.

Wat met de uitzendingen?

We begrijpen dat dit de grootste bekommernis is voor jullie: kunnen we onze competitie blijven volgen op het scherm?

Onze positie is duidelijk: het contract moet nageleefd worden.

Daarom hebben we een spoedprocedure opgestart bij CEPANI in Brussel, een onafhankelijk instituut dat geschillen tussen bedrijven en organisaties beslecht. We vragen dat DAZN verplicht wordt om zijn contractuele afspraken na te komen.

We verwachten een uitspraak rond de jaarwisseling. Mocht DAZN weigeren uit te zenden, dan zullen wij dag en nacht werken om zo snel mogelijk opnieuw voetbal op jullie scherm te krijgen.

Hoe gaan we verder?

Onze focus is duidelijk. DAZN heeft bewust een contract afgesloten met het Belgisch profvoetbal, de clubs en jullie, de supporters. Dat contract moet gerespecteerd worden.

We zetten daarom alles op alles om deze aanslag op het Belgisch voetbal te verijdelen. Dat betekent:

De fans beschermen;

De clubs ondersteunen;

Ons voetbal op het scherm houden.

We zullen alle nodige juridische stappen blijven nemen en jullie daarover zo goed als mogelijk informeren.

Ongetwijfeld hebben jullie nog veel vragen. De meest voorkomende hebben we gebundeld in een artikel op onze website - beschikbaar via de button onderaan. Intussen, nog een welgemeende merci voor jullie steun en onvoorwaardelijke liefde voor het Belgisch voetbal.

In deze moeilijke periode zetten we ons met volle overtuiging in, voor jullie, voor de clubs en meer dan ooit voor de toekomst van het Belgisch voetbal.

Met sportieve groet,

Lorin Parys

CEO Pro League

