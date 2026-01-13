Opsteker voor KRC Genk, dat versnelling hoger schakelt richting Zulte Waregem

Na de winterstage in Marbella is KRC Genk terug in België. Met het oog op de lastige verplaatsing naar Zulte Waregem voert Nicky Hayen het tempo opnieuw op en laat hij niets aan het toeval over.

KRC Genk is weer op Belgische grond na zijn winterstage in Marbella. Dinsdag kregen de spelers een dag vrij na al het werk dat in Spanje werd verricht. Nicky Hayen schakelt echter een versnelling hoger richting Zulte Waregem.

Zaterdag spelen de Limburgers daar hun eerste officiële wedstrijd van het nieuwe jaar. Na de 3-5 nederlaag tegen Club Brugge hoopt Hayen weer aan te knopen met een overwinning. Op Essevee is dat nooit gemakkelijk.

Gerichte voorbereiding richting Zulte Waregem

Daarom bereidt de club zich extra goed voor. Het Belang van Limburg meldt dat Genk vrijdagnamiddag traint en meteen nadien richting West-Vlaanderen reist, zodat het de verplaatsing niet op zaterdag moet maken.

Woensdag staat er een dubbele training op de planning. Donderdag wordt er gewoon in de voormiddag getraind. Nicky Hayen laat niets aan het toeval over.

Lees ook... De fans zullen het graag horen: Genk-coach Nicky Hayen stelt héél duidelijke eis voor zijn spelers›

Ook dit: Joris Kayembe is er volgens HBvL opnieuw bij. Hij was met Congo actief op de Afrika Cup en kreeg nog enkele dagen vrij na zijn terugkomst.