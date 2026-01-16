Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Julien Duranville heeft speelminuten nodig om zijn carrière opnieuw op gang te trekken. Borussia Dortmund zoekt mee naar een oplossing, maar die lijkt niet in België te liggen.

Julien Duranville is dringend op zoek naar meer speeltijd, terwijl Borussia Dortmund ook snel een oplossing wil vinden voor zijn flankaanvaller. De voorbije weken kwamen er al heel wat geruchten voorbij.

Anderlecht zou interesse hebben getoond in een terugkeer van het paars-witte jeugdproduct. Het lijkt er nu op dat de Brusselaars naast een gedroomde comeback grijpen.

FC Basel duwt door voor Duranville

De Duitse tak van Sky Sport meldt namelijk dat FC Basel serieus wil pushen voor een wintertransfer van Duranville. De Zwitserse club onderhandelt momenteel met Dortmund.

Het gaat om een uitleenbeurt. Een akkoord is er nog niet, maar de verwachting is dat er snel een oplossing uit de bus komt. Duranville droomt nog steeds van het WK en moet daarom heel snel meer minuten maken.


Mede vanwege blessures werd zijn groei wat afgeremd in Duitsland. Dit seizoen kwam hij slechts twee keer in actie. Twee keer bij de tweede ploeg van Dortmund.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Borussia Dortmund - FC St. Pauli live op Voetbalkrant.com vanaf 15:30 (17/01).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Borussia Dortmund
FC St. Pauli
Julien Duranville

Meer nieuws

LIVE: Daar is de 2-2! Lahssaini knalt de gelijkmaker binnen Live

LIVE: Daar is de 2-2! Lahssaini knalt de gelijkmaker binnen

22:31
Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

Einde verhaal voor Michel-Ange Balikwisha (ex-Antwerp en Standard) bij Celtic?

22:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Bastien - Surdez - Lauberbach - Nainggolan - Teuma - Mirisola - Castagne

21:20
Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie

21:40
2
'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

'La Louvière wil voormalige speler van Standard en Anderlecht terug naar België halen'

21:20
"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard Interview

Fans zullen het graag horen: Matthieu Epolo heeft nog grote plannen bij Standard

20:40
"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

"Een groot, opkomend talent": STVV versterkt zich met Japanse aanvaller

21:00
Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

Radja Nainggolan legt héél duidelijk uit waarom hij Lokeren verliet voor Patro Eisden

20:00
De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller

19:40
2
Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

Anderlecht houdt ook nog deze drie opties gereed als Coosemans niet wil bijtekenen

19:20
OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

OFFICIEEL: Standard pakt uit en heeft opvallende transfer helemaal beet

19:00
1
KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint

18:20
6
Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

Net contract verlengd, maar nog steeds op zoek naar transfer: Anderlecht-speler deze winter nog weg?

18:00
De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

De Belg met de opmerkelijkste statistieken in het buitenland: een echte expert

17:40
Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

Vorig jaar nog in een coma, nu terugkeer naar JPL voor ex-speler Anderlecht en Standard?

17:20
Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid"

17:00
2
Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

Dit lijkt slecht te gaan aflopen... Belgische profclub heeft zijn stafleden nog altijd niet betaald

16:30
Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

Wie moet Rommens vervangen? Charaï stelt zijn eisen

16:15
Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge

15:50
45
KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder kan verliezen

15:30
9
"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

"Positief om zo iemand in de kern te hebben": Milkon steekt loftrompet op over aanwinst

15:15
OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

OFFICIEEL: Nainggolan heeft transfer beet: "Uit respect voor de speler"

14:51
10
Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

Club Brugge krijgt eindelijk goed nieuws over bouw nieuw stadion en strijd met buurtbewoners

14:21
13
Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

Meer dan een half miljoen euro... Club Brugge deelt enorm succes

14:00
Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

Dit zijn de speeldata voor de halve finales van de Croky Cup, ook enkele matchen verplaatst

13:26
2
Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

Thomas Matton zegt waar het op staat nu Rik De Mil heel wat spelers van Jong Gent inpikte

13:15
Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

Anderlecht rekent dit seizoen op strafschoppen (en Thorgan Hazard)

13:00
15
Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

Ex-Club Brugge-jeugdspeler: "Als kind was ik fan van Anderlecht, maar dat mag nu niet meer"

13:00
1
Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

Zien we Christian Burgess volgend seizoen nog in de JPL? Union-verdediger geeft het antwoord

12:00
4
Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

Dit is het grote probleem van Club NXT in de Challenger Pro League

11:40
Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

Héél drukke transferdagen bij Standard: Rouches staan op het punt hele grote slag te slaan

11:20
10
Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

Anderlecht beloont jeugdproduct met megacontract: alles is rond

11:00
BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

BREAKING: Dit moet de nieuwe doelman van Anderlecht worden

10:30
LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

LIVE Club Brugge-La Louvière: Recht blauw-zwart de rug na bekeruitschakeling?

10:15
AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

AC Milan afgewimpeld: Genk haalt slag thuis en verlengt tot 2030

10:18

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 18
Werder Bremen Werder Bremen 3-3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 17/01 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 17/01 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hamburger SV Hamburger SV 17/01 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 17/01 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Köln 1. FC Köln 17/01 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
RB Leipzig RB Leipzig 17/01 Bayern München Bayern München
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 18/01 Union Berlin Union Berlin
FC Augsburg FC Augsburg 18/01 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

Dan the Man Dan the Man over Club Brugge - La Louvière: 2-2 Pardia Pardia over KV Mechelen-coach Vanderbiest legt er zich bij neer dat hij zijn absolute sterkhouder gaat verliezen Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond Johnnie Walker Johnnie Walker over Wat nu met Zeno Van den Bosch? Antwerp-trainer Oosting laat zich uit over opvallende situatie Don Bozhinov Don Bozhinov over Scheidsrechtersbaas Lardot héél duidelijk over fases in Anderlecht-Gent én Charleroi-Club Brugge Artevelde Artevelde over Anderlecht-spelers - zelfs Kana - doodeerlijk over héél discutabele fase: "We hebben geluk gehad" Joe Joe over Anderlecht met grote personeelsproblemen voor zondag: "Ik zou centraal kunnen spelen" cartman_96 cartman_96 over De kassa rinkelt: KAA Gent neemt officieel afscheid van overbodige aanvaller Nelvafrel Nelvafrel over KAA Gent had het al verschillende keren aan de stok met Laforge, Vanhaezebrouck ging al eens door het lint Andreas2962 Andreas2962 over Aad de Mos vertelt hallucinant verhaal over Anderlecht-job: "Ik kon naar Real Madrid" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved