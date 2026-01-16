Anderlecht lijkt achter het net te vissen: Duranville dicht bij verrassende wintermove

Julien Duranville heeft speelminuten nodig om zijn carrière opnieuw op gang te trekken. Borussia Dortmund zoekt mee naar een oplossing, maar die lijkt niet in België te liggen.

Julien Duranville is dringend op zoek naar meer speeltijd, terwijl Borussia Dortmund ook snel een oplossing wil vinden voor zijn flankaanvaller. De voorbije weken kwamen er al heel wat geruchten voorbij.

Anderlecht zou interesse hebben getoond in een terugkeer van het paars-witte jeugdproduct. Het lijkt er nu op dat de Brusselaars naast een gedroomde comeback grijpen.

FC Basel duwt door voor Duranville

De Duitse tak van Sky Sport meldt namelijk dat FC Basel serieus wil pushen voor een wintertransfer van Duranville. De Zwitserse club onderhandelt momenteel met Dortmund.

Het gaat om een uitleenbeurt. Een akkoord is er nog niet, maar de verwachting is dat er snel een oplossing uit de bus komt. Duranville droomt nog steeds van het WK en moet daarom heel snel meer minuten maken.



Mede vanwege blessures werd zijn groei wat afgeremd in Duitsland. Dit seizoen kwam hij slechts twee keer in actie. Twee keer bij de tweede ploeg van Dortmund.