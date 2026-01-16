"Dat is geweldig nieuws": ferme opsteker voor Vincent Kompany bij Bayern München

Bayern München kan opnieuw rekenen op een absolute smaakmaker. Vincent Kompany bracht vrijdag uitstekend nieuws daags voor de topper tegen RB Leipzig: Jamal Musiala staat dicht bij zijn langverwachte comeback.

Vrijdag gaf Vincent Kompany een persconferentie met oog op de wedstrijd tegen RB Leipzig. Die wordt zaterdagavond gespeeld om 18u30. Daags voor de partij kwam de Belgische trainer met heel goed nieuws.

Kompany kondigde namelijk de terugkeer van Jamal Musiala aan. "Als alles vandaag goed gaat op training, zal hij morgen in de selectie zitten", vertelde de oefenmeester van Bayern volgens Sporza. "Dat is geweldig nieuws."

Kompany ziet Musiala weer aansluiten

"Er zit momenteel heel wat positieve energie in hem en hij moet daarvan genieten", gaat Kompany verder. Musiala was ongeveer een half jaar lang buiten strijd. De sterspeler van Bayern raakte zwaar geblesseerd op het WK voor clubs.

Tijdens de kwartfinale tegen PSG kwam de Duitser in botsing met doelman Gianluigi Donnarumma. Daardoor liep hij een gebroken kuitbeen en een gebroken/uit de kom geraakte enkel op.



"Hij heeft de tijd gehad om zijn lichaam weer op te bouwen, dus nu komt het erop aan hem opnieuw te integreren. Zo kan je na blessures sterker terugkeren", aldus Kompany, die enorm gelukkig is met het nieuws.