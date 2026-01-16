Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen

Hugo Broos zegt wat nieuwe Zuid-Afrikaanse spits van Beerschot kan betekenen
Beerschot heeft met Magidigidi een nieuwe aanvaller binnengehaald die meteen in de concurrentiestrijd duikt. Hugo Broos schetst welke factoren volgens hem bepalend worden voor diens ontwikkeling.

Aanpassing aan club en omgeving

Magidigidi, die vandaag wellicht officieel aangekondigd wordt, moet zich bij Beerschot meten met andere spitsen voor een basisplaats. Broos kent hem goed en omschrijft hem als een fysiek sterke en veelzijdige aanvaller. “Het is een grote, sterke, goede, beloftevolle spits, die op de flanken kan spelen”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Hij benadrukt dat de speler mogelijk tijd nodig heeft om te wennen aan het Europese ritme.

Volgens Broos draait veel om de manier waarop de club hem opvangt. “De vraag zal vooral zijn hoe hij zich gaat aanpassen.” Hij geeft aan dat begeleiding essentieel is om jonge Afrikaanse spelers snel te laten aarden. “Magidigidi moet zich thuis voelen.”

Uitdagingen bij de overstap

Broos wijst op de omstandigheden waarin Magidigidi terechtkomt. “Je mag niet vergeten dat hij weggetrokken wordt uit zijn omgeving.” De koude Belgische winter en het andere spelsysteem vormen volgens hem bijkomende drempels.

Toch sluit hij snelle impact niet uit. “Het kan dus zijn dat hij wat tijd gaat nodig hebben, maar het kan ook zijn dat hij direct een meerwaarde kan zijn.” Broos verwijst naar het feit dat Magidigidi bij zijn vorige club steeds speelde, wat volgens hem duidt op aanwezige kwaliteiten.

Broos benadrukt dat de Zuid-Afrikaanse competitie sterker is dan 1B, maar niet op het niveau van de hoogste Belgische afdeling. Dat maakt de overgang volgens hem haalbaar, maar niet zonder werkpunten.

Magidigidi blijft ook voor Zuid-Afrika een interessante naam. “Hij zou wel eens de toekomstige spits van Zuid-Afrika kunnen worden.” Broos geeft aan dat de staf hem de komende maanden nauw zal volgen. “Ook voor ons is het iemand die zekere beloften inhoudt.”

K Beerschot VA
Hugo Broos

