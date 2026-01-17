Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

Lorenz Lomme
1 reacties
Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop
Foto: © photonews

De rest staat voorlopig niet op de foto in de Bundesliga. Bayern München zette zijn dominantie zaterdag nog maar eens in de verf in de topper tegen RB Leipzig. 1-5 werd het voor Der Rekordmeister.

De wedstrijd kondigde zich op papier nochtans aan als moeilijk, omdat Leipzig goed meedraait bovenin in de Bundesliga. Bayern haalde na de 8-1 tegen Wolfsburg in januari nu echter ook zwaar uit in Oost-Duitsland.

Daar was wel een vreemd wedstrijdverloop mee gemoeid. Rômulo bracht de thuisploeg in de eerste helft op voorsprong en Leipzig mocht daar zowaar mee gaan rusten.

De Beierse motor slaat aan na de rust

Bayern kwam echter uitstekend uit de kleedkamer. Het maakte al snel gelijk via Serge Gnabry, waarna Harry Kane halverwege de tweede helft voor de voorsprong zorgde.

Bayern duwde het gaspedaal daarna helemaal in. Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic en Michael Olise pikten hun goaltje mee in de laatste tien minuten en zorgden zo voor de zware 1-5-cijfers.


Bayern (50) heeft zo elf punten voorsprong op Borussia Dortmund, de nummer twee in de stand. Leipzig ziet Hoffenheim over zich heen springen en is nu vierde.

Bundesliga
Bayern München
RB Leipzig

