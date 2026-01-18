📷 Wat gebeurde er vanmiddag in de Challenger Pro League?

In de Challenger Pro League werden vanmiddag nog twee wedstrijden afgewerkt. Daarin deed Beerschot een heel goede zaak.

Vandaag moesten nog twee wedstrijden van de twintigste speeldag in 1B afgewerkt worden. Het was vooral uitkijken naar wat Beerschot deed met het oog op het klassement.

Beerschot – Olympic Charleroi 2-1

Beerschot heeft deze namiddag een verdiende zege geboekt tegen Olympic Charleroi. De thuisploeg had in de openingsfase het meeste balbezit, maar creëerde weinig uitgespeelde kansen. Olympic Charleroi kreeg via Dailly twee enorme mogelijkheden, maar Shinton hield zijn ploeg overeind. Net voor rust sloeg Beerschot toe: Vula zette door en Wright-Phillips tikte de 1-0 binnen.

Na de pauze bleef Beerschot gecontroleerd domineren. Van Himbeeck zag een poging afgeblokt worden, maar kort daarna verdubbelde Vula de voorsprong nadat een mislukte poging van Wright-Phillips voor hem perfect voorviel. Olympic Charleroi probeerde in het slotkwartier nog aan te dringen en kreeg via Lake een goede kans, opnieuw gestopt door Shinton.

In de slotfase viel toch de aansluitingstreffer toen Dailly een hoekschop binnenkopte, maar Beerschot hield stand. De thuisploeg controleerde de resterende minuten en pakte zonder grote problemen de drie punten.

Club NXT – Lokeren 1-2

Tegelijkertijd speelde ook Club NXT tegen Lokeren. De Bruggelingen kwamen via Sem Audoor in de tweede minuut. Brrou zette de bordjes iets na het uur weer gelijk. Tien minuten voor tijd scoorde Soumaré vanop de stip de winning goal voor de bezoekers.



