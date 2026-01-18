"Mijn god, die tweede helft...": Vincent Kompany spreekt na waanzinnige remontada van Bayern München

Bayern München leek zaterdag even in de problemen tegen RB Leipzig, maar na rust zette de ploeg van Vincent Kompany alles recht met een indrukwekkende remontada en vijf doelpunten.

Bayern München zorgde zaterdagavond voor een remontada om u tegen te zeggen. Der Rekordmeister kwam 1-0 op achterstand tegen RB Leipzig, maar veranderde na de rust alles. In de tweede helft scoorden ze maar liefst 5 doelpunten.

"Ze bezorgden ons in de eerste helft echte problemen, ze waren duidelijk beter", zegt Vincent Kompany bij de clubmedia. "Het voelde alsof ze in die eerste helft dubbel zo goed waren als wij."

"We kwamen nauwelijks in de duels en zij waren sterk over de flanken, wat het verschil maakte. Ook op het middenveld wonnen ze veel tweede ballen. Ik weet niet of ze wat frisser waren dan wij, maar het zou eigenlijk geen groot verschil mogen maken. Ze hadden wel een wedstrijd minder gespeeld en zo zag het er ook uit", gaat hij verder.

Kompany zag twee totaal verschillende helften

"Maar de tweede helft, mijn god… wat de jongens daar hebben laten zien", aldus Kompany. Hij zag zijn ploeg erop en erover gaan. Na minuut 80 vielen er zelfs nog drie doelpunten extra, wat voor de 1-5 eindstand zorgde.

Lees ook... Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop›

"Ik geloof dat we in de tweede helft zes kilometer meer hebben gelopen dan de tegenstander. Het was nog niet perfect, maar het was puur old school: mentaliteit, lopen, vechten, duels aangaan, vooruit spelen", besluit de Belgische trainer.