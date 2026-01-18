"Mijn god, die tweede helft...": Vincent Kompany spreekt na waanzinnige remontada van Bayern München

"Mijn god, die tweede helft...": Vincent Kompany spreekt na waanzinnige remontada van Bayern München
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München leek zaterdag even in de problemen tegen RB Leipzig, maar na rust zette de ploeg van Vincent Kompany alles recht met een indrukwekkende remontada en vijf doelpunten.

Bayern München zorgde zaterdagavond voor een remontada om u tegen te zeggen. Der Rekordmeister kwam 1-0 op achterstand tegen RB Leipzig, maar veranderde na de rust alles. In de tweede helft scoorden ze maar liefst 5 doelpunten.

"Ze bezorgden ons in de eerste helft echte problemen, ze waren duidelijk beter", zegt Vincent Kompany bij de clubmedia. "Het voelde alsof ze in die eerste helft dubbel zo goed waren als wij."

"We kwamen nauwelijks in de duels en zij waren sterk over de flanken, wat het verschil maakte. Ook op het middenveld wonnen ze veel tweede ballen. Ik weet niet of ze wat frisser waren dan wij, maar het zou eigenlijk geen groot verschil mogen maken. Ze hadden wel een wedstrijd minder gespeeld en zo zag het er ook uit", gaat hij verder.

Kompany zag twee totaal verschillende helften

"Maar de tweede helft, mijn god… wat de jongens daar hebben laten zien", aldus Kompany. Hij zag zijn ploeg erop en erover gaan. Na minuut 80 vielen er zelfs nog drie doelpunten extra, wat voor de 1-5 eindstand zorgde.

Lees ook... Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop
"Ik geloof dat we in de tweede helft zes kilometer meer hebben gelopen dan de tegenstander. Het was nog niet perfect, maar het was puur old school: mentaliteit, lopen, vechten, duels aangaan, vooruit spelen", besluit de Belgische trainer.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
RB Leipzig
Vincent Kompany

Meer nieuws

Vincent Euvrard is duidelijk: er zullen nog spelers vertrekken bij Standard

Vincent Euvrard is duidelijk: er zullen nog spelers vertrekken bij Standard

10:00
Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

21:20
1
Nainggolan spreekt klare taal na eerste match bij Patro: "Dit zei ik vooraf tegen mijn ploegmaats"

Nainggolan spreekt klare taal na eerste match bij Patro: "Dit zei ik vooraf tegen mijn ploegmaats"

09:30
2
KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijker na nipte nederlaag bij Union

KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijker na nipte nederlaag bij Union

08:41
3
Op volle sterkte richting Bayern München? David Hubert komt met update over blessuregevallen bij Union

Op volle sterkte richting Bayern München? David Hubert komt met update over blessuregevallen bij Union

08:21
'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

07:00
2
Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder

Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder

06:30
'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming'

'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming'

23:30
Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit

Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit

22:46
'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

23:00
Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."

Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."

22:30
Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

22:00
1
Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

21:53
1
Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

21:40
Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

21:00
LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

02:22
Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

20:15
Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

20:12
Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

20:30
'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

20:00
1
'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

19:30
Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

19:00
Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

18:30
11
Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

16:30
2
Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

17:55
🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

18:00
Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

17:40
Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

17:30
La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

17:00
En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

16:45
5
DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

16:15
Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

16:00
12
Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is Reactie

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

15:15
🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

15:33
4
De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

15:00
1
'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

14:30
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 18
Werder Bremen Werder Bremen 3-3 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Hamburger SV Hamburger SV 0-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 FC St. Pauli FC St. Pauli
1. FC Köln 1. FC Köln 2-1 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
RB Leipzig RB Leipzig 1-5 Bayern München Bayern München
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 15:30 Union Berlin Union Berlin
FC Augsburg FC Augsburg 17:30 Freiburg Freiburg

Nieuwste reacties

Beerschot 2020 Beerschot 2020 over Nainggolan spreekt klare taal na eerste match bij Patro: "Klaar geboren" My-T Vekkie My-T Vekkie over Club Brugge - La Louvière: 2-3 Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen-coach Vanderbiest is duidelijker na nipte nederlaag bij Union DJAMBO DJAMBO over Zes afwezigen, en wat met Teuma en Mortensen? Standard-coach Euvrard is duidelijk voor Waalse derby Vital Verheyen Vital Verheyen over Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Ivan Leko bijzonder ontgoocheld en kritisch na nederlaag van Club Brugge Johnnie Walker Johnnie Walker over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen Swakke25 Swakke25 over 'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion' See you Essevee See you Essevee over "Mijn god, die tweede helft...": Vincent Kompany spreekt na waanzinnige remontada van Bayern München RememberLierse RememberLierse over NAC - NEC: 3-4 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved