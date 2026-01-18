Antwerp, Gent en Standard opgepast: Frank Boeckx ziet verrassende PO1-kandidaat

Zondag staat in het zuiden van het land alles in het teken van de Choc Wallon. Sporting Charleroi ontvangt Standard, met twee ploegen die de punten én de eer hard nodig hebben.

Zondag is een speciale dag in het Zuiden van het land. Sporting Charleroi ontvangt Standard op het Mambourg voor de Choc Wallon, een langverwachte wedstrijd in Franstalig België.

Charleroi ruikt zijn kans in de Choc Wallon

"Ik denk dat het in deze wedstrijd voornamelijk gaat om de eer", zegt Frank Boeckx bij DAZN. Hij ziet dat vooral de Carolo's in vorm zijn. "Ik denk dat de Choc Wallon daar echt wel leeft. Ze willen dat de betere ploeg zijn met Charleroi dat in een fantastische vorm verkeert. Ik verwacht wel iets van Charleroi."

"Ik denk dat zij Standard echt wel willen bijbenen en met gelijke punten willen beginnen aan de laatste negen wedstrijden", gaat de voormalige doelman verder. Boeckx zag dat de winterstop op een slecht moment kwam voor Hans Cornelis en zijn troepen, net na een zege tegen Anderlecht en gelijke spelen tegen Union en Genk.

Een opvallende PO1-kandidaat

"Na de pauze kwam meteen Club Brugge. Je bent niet favoriet en je speelt ze eigenlijk volledig van de mat. Ik vond het een fantastische wedstrijd van Charleroi met goed voetbal. Op de juiste momenten, de juiste dingen doen. Dan ben je gewoon een goede coach."

"Je moet het zien verder te trekken voor nog 9 of 10 wedstrijden", aldus Boeckx. Alles is nog mogelijk voor de Carolo's. "Dan maak je kans om bij de top 6 te geraken."

