🎥 Scoren tegen Barcelona en zorgen voor misser van het jaar: toekomstige Anderlecht-spits kan het allemaal

Anderlecht wacht op de komst van Danylo Sikan. De Oekraïense aanvaller wil in het Lotto Park opnieuw vertrouwen tanken.

Een kwalitatieve spits vinden in de laatste weken van de zomermercato is geen evidente opdracht, dat ondervond Olivier Renard afgelopen zomer al. Anderlecht slaagde er toen niet in om het vertrek van Kasper Dolberg naar Ajax op te vangen.

In de winter is dat niet veel eenvoudiger. Kwaliteit heeft nu eenmaal zijn prijs. Door door te drukken in het dossier-Danylo Sikan lijkt Anderlecht zelfs een betere zaak te doen dan Trabzonspor, dat de Oekraïner een jaar geleden nog voor zes miljoen euro aantrok. De transfersom zou nu rond de vier miljoen euro liggen.

Die prijs werd naar beneden bijgesteld na een moeilijk seizoen voor de speler, die in de competitie slechts één keer aan de aftrap verscheen. Sikan voelde zich duidelijk beter in zijn vel bij Shakhtar Donetsk, de club waar hij werd opgeleid, zijn profcarrière lanceerde en zijn debuut maakte bij de Oekraïense nationale ploeg.

Al trefzeker tegen Antwerp

Sikan liet zich eerder al opmerken op het Europese toneel. In het seizoen 2023/2024 was hij goed voor vier doelpunten in zes wedstrijden in de Champions League. Zo scoorde hij onder meer een dubbel tegen Antwerp en maakte hij het enige doelpunt in de historische zege tegen FC Barcelona.

In een wedstrijd tegen Celtic liet hij zich daarentegen opmerken met een gigantische misser. Nadat Mykhaylo Mudryk al het voorbereidende werk had gedaan op rechts, verprutste Sikan het alleen voor een leeg doel. Hopelijk is het niet die versie van de speler die onderweg is naar Brussel.