Hasi verraste met deze naam tegen KAA Gent: blijft hij dan toch gewoon bij Anderlecht?
Foto: © photonews

Het was één van de opvallende keuzes van Besnik Hasi bij de aftrap: in plaats van Ludwig Augustinsson of Killian Sardella naar het centrum door te schuiven, koos de Anderlecht-coach ervoor om Mihajlo Ilic op te stellen.

Mihajlo Ilic (22) wachtte al een hele tijd op dit moment: de Serviër, die tot nu toe enkel in de Beker van België tegen Ninove in de basis stond, mocht eindelijk starten in een competitiewedstrijd. Een manier om te reageren op de geruchten dat hij niet het niveau zou hebben voor Anderlecht en dat de club zijn uitleenbeurt zou willen stopzetten.

"Ik ben blij dat ik aan deze wedstrijd mocht beginnen. Ik heb alles gegeven, maar jammer genoeg is het resultaat niet positief", reageerde Ilic na afloop bij DAZN. Aan zijn eigen prestatie had hij echter weinig aan te merken.

Heeft Ilic Hasi overtuigd?

Hoewel Anderlecht in de Planet Group Arena veel duels verloor, stond Mihajlo Ilic behoorlijk stevig tegenover Wilfried Kanga. Daarnaast verstuurde hij enkele knappe passes vooruit, een aspect waarin concurrent Lucas Hey nog stappen moet zetten.

"Dat is één van mijn sterktes en de coach weet dat. Ik heb alles gegeven. Mijn toekomst? Ik weet niet hoe het zit en ik hou me daar ook niet mee bezig. Het belangrijkste is dat ik op training alles blijf geven om de trainer te overtuigen", zei Ilic.

Lees ook... Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"
In de tweede helft vormde hij een duo met de andere 'overbodige' speler: Yasin Özcan. Bij geen van de Gentse doelpunten was Ilic betrokken. "Na de rust zijn we iets te ver achteruit gekropen", besloot hij. Met de blessures die zich opstapelen in de defensie is het niet uitgesloten dat de huurling van Bologna, op basis van wat hij zondag liet zien, uiteindelijk toch bij Anderlecht zal blijven.

