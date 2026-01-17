'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming'

Bij KVC Westerlo is het dezer weken tijd om een aantal zaakjes te doen. Heel wat spelers zijn er einde contract in juni en dus is het tijd om te gaan zorgen voor een aantal uitgaande transfers. Ook Kyan Vaesen loopt nu in het vizier.

KVC Westerlo moet deze winter ofwel heel wat spelers zien te verkopen, ofwel hier en daar nog een contractverlenging zien te versieren. Heel wat spelers staan namelijk dicht bij het einde van hun verbintenis in Het Kuipje.

Heel wat spelers zijn einde contract bij KVC Westerlo

Griffin Yow, Thomas van den Keybus, Kyan Vaesen, Allahyar Sayyadmanesh, Serhyy Sydorchuk, Mathias Fixelles, Jan Bernat, Fernand Goure, Bakary Haidara, Roman Neüstadter en Koen Van Langendonck zijn over 6 maanden allen transfervrij.

Sommigen onder hen hebben ondertussen al een transfer weten te versieren en ook voor Kyan Vaesen lijkt dat steeds dichterbij te gaan komen. Volgens bronnen in Hongarije zou er een transfer naar Ujpest in de maak zijn.

Ujpest wil Kyan Vaesen van KVC Westerlo in huis halen

"Újpest is in vergevorderde onderhandelingen met de 24-jarige spits Kyan Vaesen van de Belgische topclub KVC Westerlo", klinkt het bij Lila Sector. "De Belgische voetballer is dit seizoen tot nu toe alleen als invaller in actie gekomen voor zijn club, hoewel hij wel 17 wedstrijden heeft gespeeld, waarin hij 1 doelpunt maakte, 1 assist gaf en 1 doelpunt scoorde in 234 competitieminuten."



"Het vorige seizoen speelde hij voor Willem II in de Nederlandse Eredivisie, waar hij zes doelpunten maakte en twee assists gaf in 32 wedstrijden", klinkt het in de Hongaarse pers. De komende dagen zal moeten blijken of de deal rond raakt.