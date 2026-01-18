'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

KAA Gent komt vandaag in actie tegen RSC Anderlecht. De Buffalo's verloren eerder deze week al van paars-wit, maar willen dat niet opnieuw laten gebeuren. Ondertussen beweegt er steeds meer in één bepaald transferdossier.

Gent zag met Dante Vanzeir en Omri Gandelman twee pionnen vertrekken deze winter. Ook een transfer van Samuel Kotto lijkt steeds dichterbij te komen.

De grote Kameroener speelde zich in de kijker op de Afrika Cup en staat naar verluidt op de radar van FC Barcelona, Fiorentina, Udinese en Genoa. Volgens Het Laatste Nieuws is nu ook één Frans team in de race.

Stade Reims wil Kotto

De krant weet namelijk dat de Franse tweedeklasser Stade Reims concrete belangstelling toont voor de speler. De club uit de champagnestreek zou Kotto aanvankelijk willen huren van de Gentenaren.

Kotto schippert dit seizoen tussen de bank en de basis bij Gent, maar wist op de Afrika Cup blijkbaar een pak clubs te overtuigen van zijn kunnen.



Zijn contract in Gent loopt nog tot midden 2028. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 1 miljoen euro waard. Het is afwachten of de speler deze winter naar een andere club verkast.