'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'

Lorenz Lomme
| Reageer
'KAA Gent kan volgende slag slaan: Franse club mengt zich in strijd om zeer gewilde pion'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KAA Gent komt vandaag in actie tegen RSC Anderlecht. De Buffalo's verloren eerder deze week al van paars-wit, maar willen dat niet opnieuw laten gebeuren. Ondertussen beweegt er steeds meer in één bepaald transferdossier.

Gent zag met Dante Vanzeir en Omri Gandelman twee pionnen vertrekken deze winter. Ook een transfer van Samuel Kotto lijkt steeds dichterbij te komen.

De grote Kameroener speelde zich in de kijker op de Afrika Cup en staat naar verluidt op de radar van FC Barcelona, Fiorentina, Udinese en Genoa. Volgens Het Laatste Nieuws is nu ook één Frans team in de race.

Stade Reims wil Kotto

De krant weet namelijk dat de Franse tweedeklasser Stade Reims concrete belangstelling toont voor de speler. De club uit de champagnestreek zou Kotto aanvankelijk willen huren van de Gentenaren.

Kotto schippert dit seizoen tussen de bank en de basis bij Gent, maar wist op de Afrika Cup blijkbaar een pak clubs te overtuigen van zijn kunnen.


Zijn contract in Gent loopt nog tot midden 2028. Volgens Transfermarkt is hij momenteel 1 miljoen euro waard. Het is afwachten of de speler deze winter naar een andere club verkast.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 2
Ligue 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Reims
Samuel Kotto

Meer nieuws

Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder

Blessurezorgen voor Cercle? Onur Cinel verklaart noodgedwongen wissel van sterkhouder

06:30
'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

23:00
'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming'

'Uitverkoop gaat verder bij KVC Westerlo: Belg op weg naar bijzondere bestemming'

23:30
Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit

Union deelt KV Mechelen (en Club Brugge) een tik uit

22:46
LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

LIVE: Gent zoekt revanche, Anderlecht wil bevestigen, maar heeft defensieve zorgen

02:22
Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."

Issame Charaï ziet Westerlo grote fout maken: "Als je dat niet doet tegen Cercle ..."

22:30
Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen

22:00
1
Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan

21:53
1
Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

Premier League: Arsenal raakt niet voorbij sterke Matz Sels, ook Liverpool verliest punten

21:40
Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

Kompany en Bayern draaien Leipzig door gehaktmolen na waanzinnig wedstrijdverloop

21:20
1
Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

Nicky Hayen is streng en laat er geen twijfel over bestaan

20:15
Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

Efficiënt Cercle Brugge gaat door op elan van in 2025 en smeert Westerlo thuisnederlaag aan

20:12
Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

Eredivisie: ex-speler van Beerschot speelt hoofdrol in pijnlijk puntenverlies van Ajax

21:00
Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

Afrika Cup: Raphael Onyedika (Club Brugge) pakt met Nigeria de bronzen medaille

20:30
'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

'Voormalige sterkhouder van Club Brugge is binnenkort transfervrij, maar wordt gelinkt aan een pak clubs'

20:00
1
'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

'Anderlecht en andere JPL-club in verband gebracht met vreemde transfer'

19:30
Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

Doelmannenwissel levert niet op: Zulte Waregem stunt zich voorbij matig Genk

17:55
Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem

18:30
11
Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

Ondanks gefluit van eigen fans: Real Madrid bezweert crisis met fletse zege tegen Levante

19:00
Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

Coach van JPL-staartclub verrast: "Hadden gewoon vierde moeten staan"

17:40
Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

Vertrekt deze sterkhouder straks? 'Newcastle United klopt aan bij Club Brugge voor verdediger'

17:30
En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

En plots duikt ... Mats Rits op bij RSC Anderlecht

16:45
5
🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

🎥 Manchester derby overschaduwd door fase met Jérémy Doku: "Wat moet er nog meer gebeuren?"

18:00
La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

La Louvière legt Club Brugge het zwijgen op, coach Taquin spreekt: "Ik weet niet of Club zomaar wat deed..."

17:00
Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

Jean-Marie Pfaff wil nog wat kwijt over Vincent Kompany

16:30
2
DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

DONE DEAL: jonge Amerikaan verlaat Jupiler Pro League en gaat naar MLS

16:15
Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet"

16:00
10
Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is Reactie

Veert Club recht in de Champions League? Leko weet wat er nu nodig is

15:15
🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

🎥 Senne Lammens en United verrassen City in spectaculaire Manchester derby

15:33
4
🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing

14:00
36
De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

De nederlaag te veel voor Pocognoli bij AS Monaco? Coach reageert na nieuw puntenverlies

15:00
1
'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

'Persoonlijk akkoord gevonden': Anderlecht gaat miljoenen betalen voor nieuwe spits

14:30
4
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Olsen - Lang - Tzolis - Sadick Aliu - Sikan

13:00
Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

Romelu Lukaku maakt één ding héél duidelijk over zijn terugkeer naar Anderlecht

13:31
1
OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

OFFICIEEL: Andreas Skov Olsen heeft nieuwe club beet en wordt ploegmaat van Rode Duivel

13:00
1
Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge Reactie

Gebrek aan motivatie? Vanaken is helder na nederlaag van Club Brugge

11:45
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 13:30 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Hayen krijgt het voorlopig niet opgelost: Genk zit met een zwaar probleem Joe Joe over Johan Boskamp zet grote vraagtekens bij Gouden Schoen: "Dan klopt er iets niet" De Groene Ridder. De Groene Ridder. over Westerlo - Cercle Brugge: 0-2 Johnnie Walker Johnnie Walker over "Als ik terugkom, it's on, hè vriend'": Lukaku wil in JPL tegen één iemand in het bijzonder te spelen RememberLierse RememberLierse over 🎥 Hoe leg je dit uit? Dezelfde VAR als in Anderlecht, maar bij Club Brugge neemt hij totaal andere beslissing stefje stefje over Champagne mag stilaan koelgezet worden in Beveren, drama voor Kortrijk tegen Nainggolan Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Dante Vanzeir verklapt: dít heeft hij nodig om bij Cercle zijn beste niveau te halen CCpl CCpl over Patro Eisden Maasmechelen - KV Kortrijk: 1-0 Seppe1 Seppe1 over 'Concrete interesse voor Sadick: dit is de afkoopsom in zijn contract' Don Bozhinov Don Bozhinov over Antwerp toch zwaar ontgoocheld in jeugdproduct: deal is zo goed als rond Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved