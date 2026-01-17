'Transferdoelwit van KAA Gent plots in beeld bij Anderlecht'

RSC Anderlecht en KAA gent kijken elkaar morgen voor de tweede keer op één week in de ogen. Ook op de transfermarkt zullen beide clubs de degens mogelijk kruisen.

Anderlecht schakelde Gent eerder deze week uit in de Croky Cup. Het werd 1-0 in het Lotto Park, dankzij een strafschopdoelpunt van Thorgan Hazard.

Morgen krijgen de Oost-Vlamingen kans op revanche wanneer ze de recordkampioen ontvangen in de Planet Group Arena. Gent wil zo een stap zetten naar de top zes.

Transferstrijd tussen Gent en Anderlecht?

In aanloop naar die wedstrijd wordt paars-wit nu in verband gebracht met een transfertarget van Gent. We schreven eerder al dat ze in de Arteveldestad aan Noah Allen denken.

Dat is een verdediger van Inter Miami die gezien wordt als een groot talent. Volgens transferexpert Ekrem Konur wordt Allen ook gevolgd door Anderlecht, dat hem in het boekje heeft staan.

Gent - en het Griekse Panathinaikos - zouden echter vooropgaan in de strijd om de 21-jarige linksback. Ook Fiorentina, Sporting CP en Stuttgart worden genoemd in het dossier. Een wintertransfer behoort tot de mogelijkheden, met een uitleenbeurt als de meest waarschijnlijke optie.



