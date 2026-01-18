Nainggolan spreekt klare taal na eerste match bij Patro: "Dit zei ik vooraf tegen mijn ploegmaats"

Radja Nainggolan heeft zijn debuut bij Patro Eisden niet gemist. De ex-Rode Duivel startte meteen in de basis en was belangrijk in de 1-0 zege tegen KV Kortrijk.

Radja Nainggolan heeft zaterdagavond zijn debuut gemaakt voor Patro Eisden Maasmechelen, enkele dagen nadat hij er zijn handtekening zette. 'Il Ninja' mocht starten aan de wedstrijd en werd zo'n drie minuten voor het einde vervangen.

Rust en ervaring op het middenveld

De voormalige Rode Duivel liet een goede indruk na in Limburg. Hij ondersteunde de ploeg goed en bracht veel rust in het spel. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd scoorde Leandro Rousseau het enige doelpunt van de match tegen Kortrijk, waardoor het 1-0 werd.

"Ze zeggen altijd dat Patro een ploeg is die niet kan voetballen, maar ik denk dat we vandaag toch wel laten zien hebben tegen de nummer 2 dat we goed voetbal kunnen spelen", zegt Nainggolan volgen Sporza.

Meteen basisspeler bij Patro Eisden

Lang heeft de middenvelder niet op zijn debuut moeten wachten. "Stijnen wou me meteen op het veld. Ik zei: "Geen probleem. Ik ben klaar geboren." Ik had nog geen enkele pass gegeven met mijn ploegmaats, maar het ging toch heel goed vandaag."



"Ik heb mijn ploegmaats ook vooraf gezegd dat ik een speler ben die de ploeg iets kan bijbrengen, maar dat ik mijn ploegmaats ook nodig heb. Ik heb geprobeerd iedereen zich belangrijk te laten voelen, dat zal ik altijd blijven doen. Iedereen was heel positief, zowel verdedigend, als aanvallend", besluit Nainggolan.