Reactie Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit de Planet Group Arena
| 5 reacties
Besnik Hasi aan de klaagmuur met 9 (!) geblesseerden en... "Lardot zal het morgen wel uitleggen"
Foto: © photonews

De blessurelast bij Anderlecht begint stilaan weer zorgwekkende proporties aan te nemen. Hazard, Huerta, Camara, Stroeykens, De Cat, Augustinsson, Llansana, Kana en Maamar sukkelen allemaal met kleine of grotere fysieke problemen. 

Tegen Gent betaalde paars-wit daar opnieuw de prijs voor. Besnik Hasi verwees na afloop meteen naar de moeilijke positie waarin zijn ploeg zich bevindt. “Wij moesten ons afvragen met welke jongens we gingen starten en welke we zouden laten invallen", klonk het. “Veel jongens kwamen net terug uit blessure.” 

Augustinsson zal waarschijnlijk weer weken out zijn

Zo kon Marco Kana blijkbaar maar 45 minuten aan nadat hij net terug is uit blessure en donderdag al meer dan 100 minuten moest spelen. "We gaan geen risico nemen met hem. Ofwel moesten we hem laten invallen, ofwel lieten we hem starten. Ik verkies dan dat hij begint zodanig dat we continuïteit en stabiliteit in de verdediging hebben."

Augustinsson viel dan ook nog al na enkele minuten uit. “Dat is pech. Bij hem zal het waarschijnlijk het ergste zijn. Morgen moet een scan meer duidelijkheid brengen”, aldus de coach. "En dan verliezen we De Cat ook nog na die botsing”, somde Hasi op. Dat begint weer te wegen. “Te veel wissels, vijf basisspelers eruit, dan verlies je automatismen.”

“We konden de bal niet vooraan houden. We missen daar iemand die de bal bijhoudt”, stelde hij vast. “Je krijgt dan in twee minuten twee goals tegen."

Penaltyscenario zat al in het hoofd van Hasi

Individuele verwijten wilde Hasi niet maken. “Ik kan geen enkele speler iets verwijten vandaag”, benadrukte hij. “We missen gewoon te veel kwaliteit op het veld. De jongens die invielen hebben het goed gedaan, maar het waren spelers die weinig met elkaar gespeeld hebben.”

Tot slot ging hij ook nog kort in op de penaltyfase. “Die penalty kon beide kanten op”, zei Hasi. “Maar na donderdag moet je daar geen tekening meer bij maken. Jonathan Lardot zal morgen wel eens uitleggen hoe hij gelijk had.”
 

5 reacties
Corrigeer
