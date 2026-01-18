KAA Gent realiseert knappe comeback tegen Anderlecht: dit zei Rik De Mil tijdens de rust tegen zijn spelers

KAA Gent boog zondag een achterstand om in een overtuigende 4-2-zege tegen Anderlecht. Na rust namen de Buffalo's het heft volledig in handen.

KAA Gent heeft zondagnamiddag voor heel wat spektakel gezorgd tegen Anderlecht in de Planet Group Arena. Na een drukke eerste helft gingen beide ploegen met een 1-2 tussenstand rusten. Na de pauze maakten Tiago Araujo, Max Dean en Hyllarion Goore het verschil. Eindstand 4-2.

Na de rust liep het een pak beter bij de Buffalo's. Trainer Rik De Mil legde uit wat hij tegen zijn ploeg zei in de kleedkamer. "Ik heb hen erop gewezen dat we het spel van KAA Gent moeten spelen", opent hij bij DAZN.

Rik De Mil stuurde goed bij aan de rust

"Ik vond dat we aan de bal veel beter moesten zijn. We gaven ook vermijdbare doelpunten weg. Aan de rust hebben we een aantal zaken goed bijgestuurd", stelt De Mil. "Toen liep het al een pak beter."

"Maar om nog meer gevaar te creëren moesten we vrij vroeg in de tweede helft nog meer risico's nemen. Ik ben blij dat het geloond heeft", gaat De Mil verder. Hij voerde nog een opvallende wijziging door. Michal Skoras moest van flank wisselen, waar Anderlecht het moeilijk mee had.

"Ik weet dat Anderlecht zeer gefocust is op Skoras. Ze hadden hem vrij goed in de tang, dus heb ik voor een verandering gezorgd om voor een verrassing te zorgen. Dat pakte goed uit", besluit De Mil, die zijn zondag met een heel goed gevoel zal afsluiten.