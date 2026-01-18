Gent-spits Max Dean droomt luidop: "De mooiste voetbalclub ter wereld"

Na blessureleed en een schorsing werkt Max Dean zich stap voor stap terug bij KAA Gent. De Engelse aanvaller voelt zich weer topfit, aast op een basisplaats én kijkt met hernieuwde honger uit naar zijn eerste goal sinds zijn terugkeer.

Max Dean is op de terugweg bij KAA Gent. Na een zware blessure en enkele speeldagen schorsing na een donkerrode kaart probeert hij zich weer op te werken tot vaste waarde onder Rik De Mil.

"Ik voel me 100% fit en ben klaar voor een basisplaats, denk ik", zegt Dean bij De Zondag. "En om opnieuw te scoren. Dat is wat ik in dat jaar afwezigheid het meest heb gemist. Ik snak naar een goal."

De Engelsman mocht starten tegen Club Brugge, maar verdween weer naar de bank tegen Westerlo. Nu hoopt hij tegen Anderlecht opnieuw een basisplaats te krijgen. Sinds zijn blessure scoorde Dean nog niet.

Het hart van Dean ligt bij Everton

Buiten het veld blijft Dean intussen dezelfde jongen met uitgesproken voetbalwortels. Ondanks zijn opleiding bij Leeds United ligt zijn hart al zijn hele leven elders. "Al speelde ik vier jaar bij de jeugd van Leeds, ik ben al mijn hele leven een fan van Everton. ‘A real Toffee’, ja. Wanneer ik kan, ga ik ook supporteren."



En of hij ooit voor Everton zou kunnen voetballen? "You never know… Liverpool is de mooiste stad ter wereld en Everton is de mooiste voetbalclub ter wereld", besluit Dean.