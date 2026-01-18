Zeven uur vliegen én zware domper: Club Brugge zonder absolute sterkhouder naar Kairat Almaty

Zeven uur vliegen én zware domper: Club Brugge zonder absolute sterkhouder naar Kairat Almaty
Foto: © photonews
Club Brugge staat voor een lastige Champions League-opdracht. Blauw-zwart trok zondag al richting Kazachstan voor de verre verplaatsing naar Kairat Almaty, maar moet het daar stellen zonder een absolute sterkhouder.

Club Brugge staat voor zijn vervelendste verplaatsing in de Champions League. De club neemt het dinsdag op tegen Kairat Almaty en vertrok zondag al met het vliegtuig naar Kazachstan.

Om 14u stijgt de delegatie van Club op. Ze zullen in maar liefst zeven uur moeten vliegen voor ze op hun bestemming aankomen. "Eens geland zullen de spelers niet overschakelen op de lokale tijd, maar zal de Belgische tijd aangehouden worden. Om 21:20 Belgische tijd (01:20 lokale tijd) landt het vliegtuig, waarna de spelers meteen richting het hotel trekken", schrijft Club op zijn website.

Zeven uur vliegen en meteen een aderlating voor Leko

De Bruggelingen maakten zondag ook hun selectie bekend. Wat meteen opvalt is dat Christos Tzolis niet meereist met de ploeg. Hij viel geblesseerd uit tegen La Louvière deze week en is nog steeds herstellende.

Geen Tzolis in een Champions League-wedstrijd is sowieso een grote domper voor Ivan Leko. De Kroatische T1 van Club kan wel rekenen op Romeo Vermant en Carlos Forbs.


Verder is derde doelman Dani van den Heuvel buiten strijd, ook hij blijft thuis. Simon Mignolet zit voor het eerst weer bij de selectie. Toch lijkt het waarschijnlijk dat Nordin Jackers gewoon in doel staat op dinsdag.

