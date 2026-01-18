Hij nam al afscheid van zijn ploegmaats: Beerschot-aanvoerder vertrekt naar deze JPL-club

Foto: © photonews

STVV is actief aan de wintermercato begonnen en lijkt snel door te schakelen. Na de komst van Shion Shinkawa staat er opnieuw een defensieve versterking voor de deur op Stayen.

STVV kondigde deze week zijn eerste wintertransfer aan met Shion Shinkawa. De Japanner kwam over van Sagan Tosu. Achter de schermen blijft Sint-Truiden goed werken aan de volgende versterking.

Die komt er (behoudens een grote verrassing) heel snel aan. Loïc Mbe Soh, die dit seizoen in bijna alle wedstrijden aanvoerder was, zal binnenkort tekenen op Stayen.

Loïc Mbe Soh op weg naar Stayen

Het Belang van Limburg meldt dat Soh al afscheid nam van zijn ploegmaats. De centrale verdediger zat ook niet meer bij de selectie van Beerschot voor de wedstrijd tegen Olympic Charleroi.

Beerschot-trainer Mo Messoudi bevestigde bovendien dat Mbe Soh vertrekt bij de Kielse Ratten. de 24-jarige Fransman speelde in totaal 54 wedstrijden voor Beerschot waarin hij vier keer de weg naar het doel vond. 


In de zomer van 2024 kwam hij bij Beerschot terecht, dat hem transfervrij overnam van Nottingham Forest. Nu moet hij bij STVV voor meer concurrentie in de verdediging gaan zorgen.

