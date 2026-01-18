Ook KAA Gent krijgt stevige opdoffer te verwerken tijdens topper tegen Anderlecht

De topper tussen KAA Gent en Anderlecht stelde niet teleur voor rust. Doelpunten, VAR-momenten en twee vroege blessures maakten dat er steeds iets gebeurde.

De eerste helft van KAA Gent - Anderlecht zorgde voor heel wat spektakel. Na vier minuten spelen stond de 0-1 op het bord. Enkele tellen later moest Ludwig Augustinsson de strijd staken.

De Buffalo's kwamen na een tien minuten beter in het spel. Wilfried Kanga trok de score weer gelijk vanop de stip, maar op slag van rust maakte Nilson Angulo zijn tweede.

Blessurezorgen aan beide kanten voor de rust

Beide clubs gingen rusten met een 1-2 tussenstand, en ook elk met blessurezorgen. Anderlecht zag Augustinsson uitvallen maar ook Gent ging niet zonder kleerscheuren richting de kleedkamer.

Siebe Van der Heyden botste zwaar met Nathan De Cat rond het halfuur, knie tegen knie. De Gent-speler kwam te laat en kreeg meteen een geel karton onder zijn neus van scheidsrechter Lawrence Visser.

De Cat kon snel verder, maar de schade bij Van der Heyden was groter. Er was een beetje bloed te zien aan de knie terwijl de middenvelder duidelijk veel pijn had. Hij werd vervangen door Kotto. Hopelijk valt de blessure mee, al blijft het wachten op een update van Gent zelf.