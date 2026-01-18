KAA Gent-voorzitter Sam Baro overduidelijk na zege tegen Anderlecht: "Revanche? Absoluut!"

De overwinning tegen Anderlecht deed zondag bijzonder veel deugd bij KAA Gent. Dat bleek ook duidelijk uit de reactie van voorzitter Sam Baro, die na het laatste fluitsignaal sprak van een echt kantelpunt. "Vooral gezien waar we staan en wat we allemaal meegemaakt hebben, is dit enorm belangrijk", k

Baro gaf toe dat hij in de slotfase alle kanten zag uitgaan. “De laatste twintig minuten was het onwaarschijnlijk. Het kon echt nog alle richtingen uit.”

In en rond de kleedkamer zag Baro vooral opluchting en vreugde. “Het heeft iedereen ontzettend deugd gedaan. We hadden dit echt nodig", zei hij.

Die frustraties waren er ook na de bekeruitschakeling eerder in de week op Anderlecht. Toch wilde Baro daar niet te lang bij stilstaan. “Vorige donderdag waren we eigenlijk beter, zeker in de eerste helft. Alleen hadden we een aantal zaken niet mee. Maar daar moeten we het nu niet meer over hebben.”

Sam Baro spreekt van een kantelpunt voor Gent

Volgens de Gent-voorzitter was deze competitiezege dan ook meer dan zomaar drie punten. “Het moest een keerpunt zijn, en dat is het ook geworden", benadrukte hij. Waar het dit seizoen eindigt, wilde hij nog niet voorspellen. “Dat zullen we wel zien.”

Ook de invalbeurten kregen lof van Baro. Hij sprak over “fenomenale wissels” die nieuwe energie brachten en de wedstrijd deden kantelen. “Het laatste kwartier hier was ongelooflijk hoe alles plots kon draaien.”



Tot slot had Baro nog lovende woorden voor coach Rik De Mil. “Hij heeft keihard gewerkt met deze ploeg, met een zeer intensieve stage. Dat dit nu beloond wordt, doet enorm veel deugd.” En ja, gaf hij toe. “Dit voelt absoluut aan als revanche. Ook de manier waarop? Absoluut!"