'Twee nieuwe Premier League-clubs denken aan Seys: Club Brugge plakt er stevig prijskaartje op'

Club Brugge kan deze winter mogelijk afscheid nemen van enkele spelers. Ook de toekomst van Joaquin Seys is een item, nu verschillende buitenlandse clubs de linksachter volgen.

Club Brugge zou deze winter meerdere belangrijke spelers kunnen verliezen, maar Joaquin Seys kan wel eens dé verrassing van de mercato worden. De linksachter wordt gevolgd door grote buitenlandse clubs en concrete aanbiedingen zouden binnenkort op het bureau van het bestuur kunnen belanden.

Het begon met AS Roma. Volgens La Gazzetta dello Sport informeerde de Italiaanse club al naar de Belg. Inmiddels is ook de Premier League in beweging gekomen. Daily Mail meldt dat Newcastle United de jonge verdediger op zijn lijst heeft gezet voor deze winter.

Drie clubs uit de Premier League

Maar niet alleen Newcastle toont interesse. Volgens meerdere Engelse bronnen volgen ook Manchester United en Nottingham Forest het dossier van nabij. Dat komt niet als een verrassing: Ivan Leko voorspelde eerder al dat Seys ooit in Engeland zou belanden.

Club Brugge is bereid te praten, maar niet tegen eender welke prijs. Blauw-zwart zou minstens 20 miljoen euro vragen om zijn linksachter te laten vertrekken. Op Transfermarkt wordt Seys momenteel gewaardeerd op 15 miljoen euro.

Club Brugge zou hem het liefst tot het einde van het seizoen houden, maar een stevig bod kan de situatie alsnog doen kantelen. De Rode Duivel ligt nog vast onder contract tot juni 2029.