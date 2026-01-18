Spelers van Club Brugge krijgen reeks speciale opdrachten op vliegtuig richting Kazachstan

Club Brugge vertrok uitzonderlijk vroeg richting Kazachstan voor het Champions League-duel tegen Kairat Almaty. De club trof daarbij uitgebreide voorbereidingen om spelers optimaal te laten presteren.

Aanpassingen voor verre en uitdagende verplaatsing

Club Brugge reisde een dag eerder af omdat de trip naar Astana logistiek complex bleek. Communications director Kirsten Willem benadrukt dat dit de grootste uitdaging tot nu toe is, zo vertelde hij aan Sporza.

De bestemming ligt verder dan eerdere verplaatsingen en de omstandigheden zijn volgens haar bijzonder. Ondanks het tijdsverschil blijft de ploeg functioneren volgens het Belgische dagschema om vermoeidheid te beperken en de terugkeer te vergemakkelijken.

Daarnaast verwijst Willem naar onderzoek dat aangeeft dat prestaties rond 16 uur optimaal zijn. Hij vertelt: De aftrap in Kazachstan valt later op de avond, maar voor de spelers moet het aanvoelen als een namiddagwedstrijd.

Maatregelen tijdens de vlucht van Club Brugge

Om spelers scherp te houden, worden specifieke hulpmiddelen ingezet. “De spelers krijgen in de heenvlucht een bril met blauwe glazen. Die zorgen ervoor dat ze wakker en alert blijven, zodat ze vannacht op hun gewone uur kunnen slapen.” Op de terugweg wordt het omgekeerde toegepast met een andere bril die slaperigheid bevordert.

Daarnaast worden kleine cognitieve prikkels voorzien. “Alle spelers krijgen bijvoorbeeld een kruiswoordraadsel om aandachtig te blijven tijdens de vlucht. En ze moeten ook voldoende drinken.” De club wil zo voorkomen dat de lange reis invloed heeft op concentratie en herstel.

Grote charter en bijkomende kosten

Voor deze verplaatsing werd een groter toestel ingepland. Elke speler beschikt over een eigen bed om rust te garanderen. “Het moest dus groter zijn dan de charters die we normaal gezien nemen. Daarnaast is er ook ruimte voor de commerciële partners en de pers”, besluit hij.

