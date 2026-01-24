Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

Eerste competitienederlaag van het seizoen voor Vincent Kompany

Bayern München heeft voor het eerst dit seizoen een competitienederlaag geleden. De ploeg van Vincent Kompany kon in eigen stadion geen vervolg breien aan de sterke start van 2026.

Eerste tik voor Bayern

De Duitse recordkampioen verloor thuis van Augsburg na een wedstrijd waarin het tempo en de creativiteit ontbraken (1-2). Bayern kwam nog op voorsprong, maar gaf die marge in een zwakke tweede helft volledig uit handen. De bezoekers draaiden de score in zes minuten om, terwijl een late poging van Olise strandde op het doelkader, zo meldt Sporza.

De nederlaag kwam onverwacht, want Bayern had sinds maart 2025 geen competitieduel meer verloren. Augsburg, dat zich tot deze speeldag net boven de degradatiestreep bevond, slaagde erin waar andere teams niet in geslaagd waren. De thuisploeg kon na de rust geen vuist meer maken en werd in korte tijd twee keer afgetroefd.

In de 75e minuut profiteerde Arthur Chaves van een fout bij een hoekschop, waarna de gelijkmaker viel. Niet veel later brak Augsburg opnieuw door de defensie, met Massengo als afwerker. De Allianz Arena verstomde toen de bezoekers de wedstrijd volledig kantelden.

Voorsprong zonder vervolg

Nochtans leek er bij de rust weinig aan de hand. Bayern had via een hoekschop de leiding genomen, ditmaal via Ito. Even later kwam Luis Díaz dicht bij een tweede treffer, maar doelman Dahmen hield Augsburg overeind. Het bleven schaarse momenten van dreiging.


In de slotfase probeerde Bayern alsnog een punt te redden. Olise krulde de bal richting de kruising, maar zijn poging spatte uiteen op het kader. Een herhaling van de late redding tegen Mainz bleef uit, waardoor Kompany zijn eerste competitienederlaag moest incasseren.

Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
FC Augsburg
Vincent Kompany

18:28
18:30
18:15
17:57
18:00
17:05
17:30
1
17:15
17:00
1
16:16
2
16:30
16:00
15:30
15:15
15:00
3
14:30
2
14:00
13:00
13:30
13:00
2
12:30
12:00
11:30
5
11:00
4
10:30
2
10:00
2
23/01
09:20
09:30
2
09:00
1
08:00
4
08:40
4
08:20
07:40
7
07:02
06:30
2

Bundesliga

 Speeldag 19
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-0 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3-1 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-3 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen Werder Bremen
Bayern München Bayern München 1-2 FC Augsburg FC Augsburg
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-3 RB Leipzig RB Leipzig
Union Berlin Union Berlin 18:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 25/01 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Freiburg Freiburg 25/01 1. FC Köln 1. FC Köln

