Héél vreemd: trainer werd ontslagen omdat hij... programma maakte en spits zocht met ChatGPT
Foto: © photonews
De Russische club Sochi PFC nam in september afscheid van trainer Roberto Moreno. Pas maanden later werd duidelijk dat zijn overmatig gebruik van ChatGPT een belangrijke rol speelde.

Moreno, die in 2019 kort bondscoach van Spanje was, liet zich volgens de clubleiding te veel leiden door AI en negeerde daarbij zijn eigen gezonde verstand.

Tijdens zijn periode bij Sochi stelde hij reis- en trainingsschema’s op via ChatGPT. Zo werd er een periode van 28 uur zonder slaap voor spelers ingepland, wat voor onrust zorgde binnen de selectie.

Door de ChatGPT-planning hadden spelers 28u geen slaap

Ook bij transferbeslissingen vertrouwde Moreno zwaar op het AI-systeem, zoals bij de aanwerving van spits Artur Shushenachev, die na tien wedstrijden zonder doelpunt alweer vertrok.

De spelers en staf begonnen zijn werkwijze te wantrouwen. Volgens technisch directeur Andrei Orlov toonde Moreno geen empathie voor zijn assistenten en teamleden, waardoor onvrede groeide.


Uiteindelijk bleef Moreno lang zitten en bracht hij Sochi terug naar de Premjer Liga. Maar na één punt uit zeven wedstrijden werd hij alsnog ontslagen. Onder opvolger Igor Osinjkin staat de club nog steeds onderaan.

