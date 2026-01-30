Besnik Hasi krijgt vragenvuur over positie en reageert op de druk die er op hem rust tegen Standard

Besnik Hasi krijgt vragenvuur over positie en reageert op de druk die er op hem rust tegen Standard
Foto: © photonews

Besnik Hasi staat onder druk bij Anderlecht na de magere 2 op 12 in de competitie. Dit weekend wacht meteen een cruciale test: de Clasico tegen Standard. Hasi zelf lijkt zich te willen focussen op de voorbereiding in plaats van de speculaties rond zijn positie.

“Je voelt altijd druk na zulke resultaten, maar ik probeer dat te relativeren en me volledig te concentreren op de match", zei Hasi op de persconferentie. “Ik speel elke wedstrijd voor mijn job en kijk altijd naar de volgende wedstrijd. Dat is nu Standard, en dat is de belangrijkste.”

Over de interne situatie bij de club en de geruchten over een mogelijke crisismeeting wilde Hasi kort blijven. “De enige meeting die wij gedaan hebben, was de nabespreking van de vorige wedstrijd. Zoals elke week. Jullie hebben er een crisismeeting van gemaakt. We hebben met de spelers over die match gesproken. Of er verder meetings waren, weet ik niet, misschien hebben de spelers onder elkaar gesproken.”

Besnik Hasi zegt dat er geen crisismeeting was

Hasi ging ook in op de kritiek na de nederlaag tegen Dender, waarbij er vragen waren over een mogelijk mentaliteitsprobleem. “Was het mentaliteit tegen Dender? Niet direct. We hebben die match te licht opgenomen tegen de laatste in de stand. We zijn slecht begonnen aan de eerste helft en onze topspelers waren niet op de afspraak. Maar ik denk niet dat er een mentaliteitsprobleem in deze ploeg zit.”

De coach wilde geen specifieke boodschap richting de supporters uiten. “Nee, want de sfeer voor de match tegen Dender was fantastisch. Maar als je zo’n match speelt en niet scoort tegen de laatste, dan kunnen ze uiteraard de coach aanvallen. Ik heb geen andere boodschap.”

Lees ook... Supportersclub Standard doet opmerkelijke oproep voor Anderlecht: "Passie is een motor, geen obstakel"
Wat eventuele incidenten met de supporters zondag betreft, blijft Hasi pragmatisch: “Als het fout loopt bij Standard met de supporters? Wij moeten focussen op die match. Met de rest kunnen we ons niet bezighouden.”

Volg Standard - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (01/02).

