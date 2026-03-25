Daar is Frenkie de Jong! Barça vat titelsprint (én Clasico) aan op quasi volle sterkte

FC Barcelona lijkt de laatste rechte lijn in de titelstrijd op volle sterkte te kunnen aanvatten. Ook Frenkie de Jong staat opnieuw op het oefenveld.

Frenkie de Jong was sinds februari buiten strijd met een spierblessure. Maar er schijnt licht aan het einde van de (revalidatie)tunnel voor de aanvoerder van FC Barcelona. 

SPORT laat weten dat de Jong opnieuw op het oefenveld staat. Als alles volgens plan verloopt krijgt de Nederlander na de interlandbreak groen licht om zijn rentree te vieren. 

Géén internationale trip

Het is ook meteen de reden waarom de Jong forfait heeft gegeven voor Oranje. In principe had de middenvelder kunnen aansluiten bij de Nederlandse selectie, maar hij koos ervoor om aan zijn herstel te werken in Catalonië.

De ziekenboeg van Barça loopt op die manier leeg in de cruciale fase van het seizoen. Enkel de onbeschikbaarheid van Andreas Christensen is nog een vraagteken.

Titelsprint mét Clasico als orgelpunt


Met nog negen wedstrijden te spelen staat Barcelona aan de leiding in La Liga. Real Madrid volgt op vier punten van de Catalanen. In mei staat er nog een onderling duel op het programma in Camp Nou.

Trainen en zo'n elf uur vliegen: Zo zag de dag van de Rode Duivels eruit

 Speeldag 29
Villarreal Villarreal 3-1 Real Sociedad Real Sociedad
Elche CF Elche CF 2-1 Real Mallorca Real Mallorca
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 1-2 Getafe Getafe
Levante Levante 4-2 Real Oviedo Real Oviedo
Osasuna Osasuna 1-0 Girona FC Girona FC
Sevilla Sevilla 0-2 Valencia CF Valencia CF
Barcelona Barcelona 1-0 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Celta De Vigo Celta De Vigo 3-4 Alaves Alaves
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-1 Real Betis Real Betis
Real Madrid Real Madrid 3-2 Atlético Madrid Atlético Madrid

