Zonder Romelu Lukaku zou het kunnen, toch? Rudi Garcia kan dit gewaagd, maar beproefd succesrecept uitproberen in de VS

Manuel Gonzalez
| 1 reacties
De Rode Duivels trekken naar de Verenigde Staten... zonder Romelu Lukaku. Het is aan anderen om (doel)punten te scoren.

Na het oefenkamp staat de teller voor de Rode Duivels op acht wedstrijden zonder Romelu Lukaku. Big Rom is dan wel fit, maar verkiest zijn conditie aan te scherpen zonder overbodige vlieguren.

In de voorbije zes wedstrijden werden 22 doelpunten gescoord. Kevin De Bruyne (5), Jérémy Doku (4), Hans Vanaken (2), Youri Tielemans, Charles De Ketelaere, Thomas Meunier, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Malick Fofana, Nicolas Raskin, Leandro Trossard, Alexis Saelemaekers en Arthur Theate stonden aan het kanon.

Géén doelpunten van de spitsen, op eentje na

Opvallend: enkel Charles De Ketelaere scoorde van op een spitsenpositie. En dan moeten we er nog bij vermelden dat het om héél haalbare kaarten ging. Of wat moeten we denken van pakweg Noord-Macedonië, Liechtenstein en Kazachstan?

Het moet eveneens gezegd: De Ketelaere scoorde punten bij Rudi Garcia. Het jeugdproduct van Club Brugge scoorde en is met zijn polyvalentie een troef in de Belgische selectie. Dat kan vandaag allesbehalve gezegd worden van pakweg Loïs Openda.



Openda beleeft een rampseizoen en moét vertrekken bij Juventus FC. Het afhaken van Lukaku lijkt voor hem een uitgelezen kans om zich te bewijzen in het shirt van de nationale ploeg én in de kijker te spelen van geïnteresseerde clubs. Misschien mét steun van De Ketelaere?

Bij Club Brugge én Jong België speelden De Ketelaere en Openda samen in één ploeg. En het moet gezegd: mét succes. Durft Garcia het experiment over De Grote Plas aan? Er moet alleszins het één en ander geprobeerd worden zonder Big Rom...

