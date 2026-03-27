Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

Vincent Kompany stevent met Bayern München op een nieuwe landstitel af. De dominantie van de Duitse ploeg zorgt voor de nodige kritiek... van een ex-speler van de club.

Kritiek op gebrek aan concurrentie

Voormalig doelman Sepp Maier laat van zich horen over de situatie in de Duitse competitie. Hij wijst erop dat Bayern al jarenlang zonder structurele tegenstand de titelstrijd beheerst.

De oud-international benadrukte dat andere clubs volgens hem onvoldoende weerstand bieden.

Bayern München staat al meer dan tien jaar onafgebroken bovenaan in de eindrangschikking, met uitzondering van het seizoen waarin Bayer Leverkusen de reeks wist te doorbreken. De cijfers tonen dat de club in vrijwel elke jaargang met ruime marge kampioen werd.

Maier verwees daarbij naar periodes uit zijn eigen loopbaan in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw, waarin de concurrentie volgens hem groter was en de titelstrijd langer openbleef.

Weinig weerwerk

In de lopende competitie is de ploeg van Vincent Kompany bijzonder dominant. Bayern staat opnieuw stevig aan de leiding, met een ruime voorsprong op Borussia Dortmund.

De ploeg verzamelde inmiddels 70 punten en gaat met een comfortabele marge richting de slotfase van het seizoen. Dortmund volgt op afstand, waardoor de titelstrijd opnieuw vroeg lijkt beslist.
De opmerkingen van Maier richten zich niet enkel op Bayern, maar ook op de rest van de Bundesliga. Hij stelde dat clubs meer verantwoordelijkheid moeten nemen om de competitie aantrekkelijker te maken.

📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

📷 Onrust blijft bij Lokeren: nu ook protest tijdens ... internationaal dartstoernooi

11:40
Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

Vrancken spreekt klare taal nu KRC Genk geen Champions' Play-offs speelt

11:20
1
RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

RWDM neemt belangrijke actie met oog op sportieve redding

11:00
KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

KAA Gent zet in op de toekomst met zoon van ex-speler La Louvière en Oostende

10:45
📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

📷 Nainggolan komt met bijzondere aankondiging: "Niet iedereen gaat dit leuk vinden"

10:30
'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

'Anderlecht speelt het ontzettend hard voor mogelijke vertrekker'

10:00
2
'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

'Club Brugge ziet Europese topploeg afhaken voor Ordonez en die heeft daar goede reden voor'

09:30
Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

Vrienden en familie van Rode Duivels moeten diep in buidel tasten om WK bij te wonen

08:40
Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft De derde helft

Ex-Rode Duivel getuigt bij Gert Verhulst dat hij kanker heeft

08:20
Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

Deze 9(!) tweedeklassers en amateurclubs hebben nog geen licentie beet

08:00
Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

Messoudi blijft hameren op replay van Seraing-KV Kortrijk: "Is al ingepland"

07:40
Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

Twee verrassende namen: deze eersteklassers hebben nog geen licentie gekregen

07:20
2
't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

't Is allemaal bijzaak voor Vincent Kompany, maar... twee indrukwekkende records staan op sneuvelen

12:00
Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

Inter heeft Stankovic al beet, maar het transferdossier van Joel Ordoñez belooft véél lastiger te worden

07:00
5
Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan Interview

Vincent Kompany doet Charles De Ketelaere versteld staan

06:15
Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent

06:30
5
Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

Lonkt de absolute jackpot voor RSC Anderlecht? 'Engelse topclubs willen Nathan De Cat naar Premier League halen'

23:00
15
Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

Speler met verleden bij Westerlo en Club Brugge van amateurklasse ... op weg naar WK voetbal?

23:30
De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen Interview

De Ketelaere laat er geen twijfel over bestaan: waarom Rode Duivels hun oefenmatchen absoluut willen winnen

22:15
Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

Tegen de wil van Ivan Leko in: 'Club Brugge duwt dan toch door voor komst van deze verdediger'

22:30
2
Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

Herkansing of calvarietocht? Anderlecht leeft met héél véél twijfels toe naar Champions Play-Off

22:00
Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

Marc Wilmots steekt zichzelf niet weg op Sclessin: "Die hele situatie was mijn fout"

21:40
4
Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie Interview

Charles De Ketelaere komt met belangrijke update over eigen situatie

21:10
'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

'Na Salah en Griezmann verlaat ook deze vijfvoudig Champions League-winnaar de Europese voetbalvelden'

21:20
Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

Nu zijn we toch héél zeker? La Gazzetta dello Sport bevestigt dat Internazionale de terugkoopoptie op Aleksandar Stankovic licht

21:00
5
Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

Deze keuze van bondscoach Rudi Garcia wordt ook interessant: ervaring of de toekomst?

20:40
3
Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

Arsenal laat er géén gras over groeien: 'Dit is de transfersom die nodig is om PSG-ster los te weken'

20:20
Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

Vier miljoen euro in de vuilnisbak? 'Anderlecht negeerde rode vlaggen bij medische keuring van Sikan'

20:00
6
Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

Komt er een héél opvallende Belgische transfer aan? KRC Genk onderzoekt komst van... Simon Mignolet

19:40
8
'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

'Dit is de nieuwe club van Mo Salah'

19:20
Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

Toekomstvisie: Club Brugge, Genk en verrassing in top-3, Standard slechtste leerling van de klas

19:00
3
"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

"Verkoop de club!" - Makkelijker gezegd dan gedaan voor Belgische profclub: wie wil dit risico nemen?

18:40
2
Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja" De derde helft

Ruben Van Gucht verrast Paul Herygers met emotioneel gebaar: "Ik zeg volmondig ja"

18:20
Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

Bouchez reageert op 'schandelijke en absurde beschuldigingen': "Laag bij de grond"

18:10
3
Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

Na vier maanden al boeken toe voor Emilio Ferrera, maar verrassende wending in verhaal

18:00
Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

Kassa kassa? Internazionale droomt van dubbelslag bij Club Brugge, vele kapers op de kust

17:40

Bundesliga

 Speeldag 27
RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 2-5 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

