Ex-speler van Bayern München uit kritiek... omdat er geen spanning is in de Bundesliga

Vincent Kompany stevent met Bayern München op een nieuwe landstitel af. De dominantie van de Duitse ploeg zorgt voor de nodige kritiek... van een ex-speler van de club.

Kritiek op gebrek aan concurrentie

Voormalig doelman Sepp Maier laat van zich horen over de situatie in de Duitse competitie. Hij wijst erop dat Bayern al jarenlang zonder structurele tegenstand de titelstrijd beheerst.

De oud-international benadrukte dat andere clubs volgens hem onvoldoende weerstand bieden.

Bayern München staat al meer dan tien jaar onafgebroken bovenaan in de eindrangschikking, met uitzondering van het seizoen waarin Bayer Leverkusen de reeks wist te doorbreken. De cijfers tonen dat de club in vrijwel elke jaargang met ruime marge kampioen werd.

Maier verwees daarbij naar periodes uit zijn eigen loopbaan in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw, waarin de concurrentie volgens hem groter was en de titelstrijd langer openbleef.

Weinig weerwerk

In de lopende competitie is de ploeg van Vincent Kompany bijzonder dominant. Bayern staat opnieuw stevig aan de leiding, met een ruime voorsprong op Borussia Dortmund.





De ploeg verzamelde inmiddels 70 punten en gaat met een comfortabele marge richting de slotfase van het seizoen. Dortmund volgt op afstand, waardoor de titelstrijd opnieuw vroeg lijkt beslist.

De opmerkingen van Maier richten zich niet enkel op Bayern, maar ook op de rest van de Bundesliga. Hij stelde dat clubs meer verantwoordelijkheid moeten nemen om de competitie aantrekkelijker te maken.