Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

De beloften kwamen met de schrik vrij: ze waren dominant maar bleven onmondig en misten ook nog een penalty via Romeo Vermant. Maar Arthur Vermeeren nam zijn verantwoordelijkheid en maakte in de slotfase de 1-0.

Voor deze cruciale wedstrijd in de strijd om kwalificatie – België en Oostenrijk stonden immers nek‑aan‑nek in deze groep – kon Gill Swerts rekenen op een luxekern: zeven Rode Duivels (Penders niet meegerekend, wel opgeroepen maar zonder cap) stonden aan de aftrap, en nog een andere (Duranville) zat op de bank.

En toch, ondanks deze ploeg vol kwaliteit, brachten de beloften in Den Dreef een bijzonder inspiratieloos spel. De enige echte kans in de eerste helft? Die kwam uit een stilstaande fase: Mokio vond Lucas Noubi, maar die botste op de Oostenrijkse doelman.

Daarna? Lange ballen, en nog meer lange ballen. Arthur Vermeeren speelde verzorgd maar voorzichtig op het middenveld. Joseph Nonge, wiens carrière in Turkije maar niet van de grond komt, probeerde te infiltreren maar liep telkens vast op een gegroepeerde Oostenrijkse defensie. Mbangula werd systematisch afgeblokt en joeg een rechtstreekse vrije trap de Leuvense lucht in (33e). Het was pure leegte bij de rust.

Romeo Vermant mist zijn strafschop

Geen wissels aan de pauze, maar de beloften duwen meteen het gaspedaal in: een corner zorgt voor gevaar via Sabbe (52), en Romeo Vermant krijgt de eerste echte kans uit open spel na een goede pass van Piedfort (60). Even later wordt de Bruggeling neergehaald in de zestien: hij neemt zelf de bal… en trapt zijn penalty op de lat (64).



Swerts reageert nauwelijks en brengt enkel Mirisola in de plaats van een duidelijk onvoldoende Bassette. Mbangula krult naast (75). De Belgen domineren volledig, maar het gevoel groeit dat het niet meer zal lukken… tot de 89ste minuut: Arthur Vermeeren duikt op na een slechte Oostenrijkse opbouw en plaatst de bal in de verste hoek (1‑0).

Nipt, maar voldoende: duidelijk sterker in de tweede helft, trekken de U21 het uiteindelijk op talent over de streep. Een kleine maar belangrijke overwinning, goed voor drie punten voorsprong op Oostenrijk in de stand – en dus een uitstekende zaak (of op z’n minst het vermijden van een heel slechte) in deze kwalificaties.

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

Zijn blessure heeft De Bruyne wat laten inzien Interview

🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

Bob Peeters praat over de toekomst: wordt Beveren verkocht? "Het blijven zakenmensen"

Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

Zijn dit de middenvelders die meegaan naar het WK? Rode Duivel vreest ervoor

Kerkhofs en Verheye zetten stap richting titel, Dierckx grapt: "Geld aan het tellen voor licentie"

Charles De Ketelaere waarschuwt jonge Belgen: "Het gebeurde bij mij, Vermeeren en nu ook bij De Cat" Interview

Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was

Vincent Mannaert geeft update over eigen toekomst en die van bondscoach Rudi Garcia

Maxim De Cuyper is bijzonder duidelijk over laatste play-offs in België Interview

Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

Chaos dreigt in Nederlands voetbal: ook ex-speler van Antwerp betrokken

Geloof in de toekomst: Zulte Waregem komt met nieuwe pittige opsteker

"Als Lukaku niet terugkeert voor dinsdag wordt hij uit de selectie gezet!" - Escalatie conflict Napoli-Big Rom

"Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko

Deze clubs - waaronder eersteklassers - hebben nog geen licentie voor volgend seizoen, problemen in 1B

Marc Wilmots deelt wel héél vreemde anekdote: "Michel Verschueren zei dat ik geen minuut ging spelen"

Maxim De Cuyper zegt wie titelfavoriet is in de JPL en looft uitblinkers bij Club Brugge Interview

Napoli en Antonio Conte zwaar geïrriteerd en er was contact met Lukaku, maar die geeft duidelijk antwoord

Kompany, toekomstige trainer van Man City? Dit is de reden waarom dat nog niet aan de orde is

