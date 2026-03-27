Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

De beloften kwamen met de schrik vrij: ze waren dominant maar bleven onmondig en misten ook nog een penalty via Romeo Vermant. Maar Arthur Vermeeren nam zijn verantwoordelijkheid en maakte in de slotfase de 1-0.

Voor deze cruciale wedstrijd in de strijd om kwalificatie – België en Oostenrijk stonden immers nek‑aan‑nek in deze groep – kon Gill Swerts rekenen op een luxekern: zeven Rode Duivels (Penders niet meegerekend, wel opgeroepen maar zonder cap) stonden aan de aftrap, en nog een andere (Duranville) zat op de bank.

En toch, ondanks deze ploeg vol kwaliteit, brachten de beloften in Den Dreef een bijzonder inspiratieloos spel. De enige echte kans in de eerste helft? Die kwam uit een stilstaande fase: Mokio vond Lucas Noubi, maar die botste op de Oostenrijkse doelman.

Daarna? Lange ballen, en nog meer lange ballen. Arthur Vermeeren speelde verzorgd maar voorzichtig op het middenveld. Joseph Nonge, wiens carrière in Turkije maar niet van de grond komt, probeerde te infiltreren maar liep telkens vast op een gegroepeerde Oostenrijkse defensie. Mbangula werd systematisch afgeblokt en joeg een rechtstreekse vrije trap de Leuvense lucht in (33e). Het was pure leegte bij de rust.

Romeo Vermant mist zijn strafschop

Geen wissels aan de pauze, maar de beloften duwen meteen het gaspedaal in: een corner zorgt voor gevaar via Sabbe (52), en Romeo Vermant krijgt de eerste echte kans uit open spel na een goede pass van Piedfort (60). Even later wordt de Bruggeling neergehaald in de zestien: hij neemt zelf de bal… en trapt zijn penalty op de lat (64).







Swerts reageert nauwelijks en brengt enkel Mirisola in de plaats van een duidelijk onvoldoende Bassette. Mbangula krult naast (75). De Belgen domineren volledig, maar het gevoel groeit dat het niet meer zal lukken… tot de 89ste minuut: Arthur Vermeeren duikt op na een slechte Oostenrijkse opbouw en plaatst de bal in de verste hoek (1‑0).

Nipt, maar voldoende: duidelijk sterker in de tweede helft, trekken de U21 het uiteindelijk op talent over de streep. Een kleine maar belangrijke overwinning, goed voor drie punten voorsprong op Oostenrijk in de stand – en dus een uitstekende zaak (of op z’n minst het vermijden van een heel slechte) in deze kwalificaties.